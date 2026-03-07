Werbung

Die Steam Machine wurde zusammen mit dem VR-Headset Steam Frame und dem Steam Controller im November präsentiert und war ursprünglich für eine Markteinführung Anfang 2026 vorgesehen. Anfang Februar 2026 wurde ein FAQ von Valve veröffentlicht, in dem es dann noch keine technischen Details oder Preise gab, wohl aber die Andeutung, dass der ursprünglich angepeilte Zeitplan und die anvisierten Preise derzeit nicht gehalten werden können.

Valve veröffentlichte gestern den Steam-Jahresrückblick 2025. Darin beschreibt Valve die Situation rund um die neue Hardware und hier primär die Steam Machine:

Wir hoffen, die neuen Geräte dieses Jahr auf den Markt zu bringen, doch wie in diesem Beitrag beschrieben, sind auch wir von den aktuellen globalen Engpässen bezüglich der Verfügbarkeit von Speicherkomponenten betroffen. Natürlich werden wir Sie über unsere Pläne auf dem Laufenden halten. - so Valve im Steam-Jahresrückblick 2025

Von "hoffen" ist die Rede, was nicht gerade eine Verbindlichkeit ausdrückt, denn es könnte auch bedeuten, dass die Steam Machine nicht mehr in diesem Jahr erscheint. Diese Wortwahl wurde wohl auch in der ersten Version des Steam-Jahresrückblicks 2025 im englischen Original verwendet, auf die Videocardz verweist. Inzwischen hat Valve den Post allerdings überarbeitet:

We shared recently that there have been challenges with memory and storage shortages, but we will be shipping all three products this year. More updates will be shared as we finalize our plans. - so Valve in der neuen, englischen Version des Steam-Jahresrückblick 2025

Die überarbeitete, englische Fassung spricht nun nicht mehr von "hoffen", sondern Valve gibt die Zusage, dass alle drei Produkte noch dieses Jahr erscheinen werden. Wir gehen davon aus, dass die deutsche Fassung ebenfalls angepasst wird. Weitere Informationen gibt es aber nicht und so bleibt unklar, ob noch in der ersten Jahreshälfte damit zu rechnen ist oder sich interessierte Kunden in Richtung Weihnachtsgeschäft orientieren können.

Der ursprüngliche Blogeintrag von Valve ließ zunächst eine weitere Verzögerung vermuten, da die Formulierung zum Zeitplan von "Anfang 2026" über "erstes Halbjahr 2026" bis hin zu einem vagen "irgendwann im Laufe des Jahres" abgeschwächt wurde. Inzwischen hat Valve diese Darstellung wieder relativiert.