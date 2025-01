Werbung

Microsoft will das Gaming-Erlebnis auf Windows-basierten Handheld-Geräten revolutionieren und möchte das "Xbox-Erlebnis" auf diese Plattformen bringen. Jason Ronald, Vizepräsident für "Next Generation", gab auf der CES 2025 Einblicke in die Pläne, Windows besser auf die Anforderungen von Handheld-Gamern abzustimmen. Statt ein separates Betriebssystem zu entwickeln, soll Windows selbst spielefreundlicher gestaltet werden, um eine nahtlose Verbindung von Xbox- und Windows-Funktionen zu ermöglichen.

Derzeit ist die Nutzung von Windows auf Handheld-Geräten oft unpraktisch, da die Benutzeroberfläche nicht für Controller optimiert ist. Viele Nutzer greifen deshalb auf alternative Betriebssysteme wie Valves SteamOS zurück. Microsoft will diese Schwächen beseitigen, indem es Desktop-Elemente und Windows-typische Merkmale wie Benachrichtigungen in den Hintergrund rückt. Controller-Bedienung, Thumbstick-Unterstützung und eine spielzentrierte Navigation stehen dabei im Fokus. Ronald betonte, dass das System "natürlich und intuitiv" wirken soll und die Spielerlebnis-Priorität erhält.

Da das Xbox-Betriebssystem auf Windows basiert, soll die Integration technisch einfacher sein. Die bestehende Infrastruktur der Xbox soll so genutzt werden, um die Bedienbarkeit und Leistung von Spielen auf Windows-Geräten zu optimieren. Ziel ist, eine flexible Plattform zu schaffen, die sowohl Hardcore-Gamer als auch Gelegenheitsspieler anspricht. Dabei soll auch Wert darauf gelegt werden, den Nutzern ihre individuelle Anpassungsfreiheit zu erhalten.

Die Einführung der neuen Funktionen soll stufenweise erfolgen. Microsoft plant, im Laufe des Jahres weitere Details bekannt zu geben. Ronald betonte, dass es sich um einen "fortlaufenden Prozess" handle, bei dem kontinuierliche Updates und Verbesserungen einfließen. Die Vision ist ein System, das gleichermaßen für Spiele, Anwendungen und mobile Nutzung geeignet ist.

Microsoft reagiert mit diesen Anpassungen auf die wachsende Beliebtheit von Handheld-Konsolen, wie dem Acer Nitro Blaze oder dem Lenovo Legion Go, und portablen Gaming-PCs. Die Balance zwischen der Flexibilität von Windows und der Benutzerfreundlichkeit der Xbox-Plattform bleibt jedoch eine Herausforderung. Ob Microsoft hier den richtigen Mix findet, wird sich zeigen.