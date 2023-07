Werbung

Nachdem der asiatischen Hersteller AYANEO, meist bekannt für seine mobilen Handhelds, vor zwei Wochen den besonders kompakten und leichten AYANEO 1S vorgestellt hat, folgte am Wochenende das mit einem größeren Akku und vor allem einem größeren Display ausgestattete Modell Kun.

Auch hier kommt ein aktueller AMD-Mobilprozessor der Ryzen-7040-Serie zum Einsatz, genauer gesagt der Ryzen 7 7840U. Dieser besitzt acht Zen-4-Kerne und eine integrierte Grafikeinheit auf Basis der RDNA-3-Architektur mit 12 Compute Units. Grundsätzlich liegt man hier also auf Niveau des ROG Ally von ASUS, welches in der aktuell verfügbaren Version auf den Ryzen Z1 Extreme setzt. In unserem Vergleichstest konnten wir dem Van-Gogh-Prozessor des Steam Deck (vier Zen-2-Kerne und eine RDNA-2-Grafikeinheit) aber die bessere Effizienz bescheinigen. ASUS werkelt noch viel an den BIOS-Einstellungen. Wie gut sich der Ryzen 7 7840U schlägt, wird daher die spannende Frage sein. Im Komplettsystem Beelink GTR7 7840HS haben wir uns den Ryzen 7 7840HS bereits getestet, der eine vielversprechende Leistung abliefern konnte.

Mit Abmessungen von 312 x 133 x 21,9 mm ist das AYANEO Kun etwas breiter als zum Beispiel das ROG Ally. In der Höhe sind sie identisch, aber etwas dünner ist das neue Flaggschiff. Ein Gewicht kennen wir aktuell noch nicht. Das AYANEO 1S ist jedenfalls deutlich kompakter. Dafür aber steckt im Kun ein Akku mit einer Kapazität von 75 Wh, während es bei den anderen Handhelds 38 bzw. 40 Wh sind. Eine längere Akkulaufzeit wird demnach ebenfalls ein Argument für das Kun sein.

Gegenüberstellung der mobilen Konsolen

AYANEO Kun AYANEO 1S ASUS ROG Ally Valve Steam Deck Chip-Design Phoenix Phoenix Phoenix Van Gogh Modell Ryzen 7 7840U Ryzen 7 7840U Ryzen Z1 Extreme - CPU 8x Zen 4

3,3 GHz Basistakt 8x Zen 4

3,3 GHz Basistakt 8x Zen 4

3,3 GHz Basistakt 4x Zen 2

3,5 GHz Basistakt GPU RDNA-3-Architektur

12 CUs RDNA-3-Architektur

12 CUs RDNA-3-Architektur

12 CUs RDNA-2-Architektur

8 CUs Arbeitsspeicher - bis zu 32 GB 16 GB LPDDR5 16 GB LPDDR5-5500

Display 8,4 Zoll

1.920 x 1.200 Pixel

- 5,5 Zoll

1.920 x 1.080 Pixel

- 7 Zoll

1.920 x 1.080 Pixel

120 Hz 7 Zoll

1.280 x 800 Pixel

60 Hz

Speicherkapazität - bis zu 2 TB 512 GB SSD (PCIe 4)

256 GB SSD (PCIe 4) 64 GB eMMC

256 GB SSD

512 GB SSD Abmessungen 312 x 133 x 21,9 mm 224 x 89,5 x 21,6 mm 280 x 113 x 39 mm 298 x 117 x 49 mm Gewicht - 450 g 608 g 669 g Akkukapazität 75 Wh 38 Wh 40 Wh 40 Wh Betriebssystem Windows 11 Windows 11 Windows 11 Windows 11

Steam OS 3.0 Preis - 899 bis 1.129 US-Dollar 799 Euro (Ryzen Z1 Extreme)

699 Euro (Ryzen Z1) 419 Euro (128 GB)

549 Euro (256 GB)

679 Euro (512 GB)

Ein weiteres Herausstellungsmerkmal dürfte das Display sein, dessen Diagonale 8,4 Zoll misst. Die Auflösung wird mit 2,5K, also offenbar 1.920 x 1.200 Pixel angegeben. Es wird ein IPS-Panel verbaut, beim 1S ist es ein AMOLED.

Zur Steuerung der Spiele, dem Haupteinsatzzweck des AYANEO Kun sind ein D-Pad und zwei Joysticks verbaut. Die Joysticks sind mit Hall-Sensoren ausgestattet und sollen somit präzise, ohne Drift und ohne Verschleiß arbeiten. Auf die Hall-Sensoren-Technik setzen auch die Schultertasten. Auf beiden Seiten des Displays befinden sich zudem jeweils eine Touch-Oberfläche, die als Touchpad dient. Weitere Funktionstasten sowie die A/B/X/Y-Tasten sind ebenfalls vorhanden. Erstmals von AYANEO verbaut werden Buttons auf der Rückseite. Vier Stück sind dort verbaut, wo Mittel- und Ringfinger abliegen und stützen, wenn der Handheld gehalten wird. Sie können frei belegt werden.

An Anschlüssen zu erkennen sind zweimal Typ-C (vermutlich USB4) und einmal USB-Typ-A sowie einmal 3,5 mm Klinke.

Die finale Vorstellung des AYANEO Kun soll im August erfolgen. Dann werden auch die letzten Lücken in den technischen Daten enthüllt und die Ausstattungsvarianten nebst Preis enthüllt.