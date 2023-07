Werbung

Bereits häufiger war der asiatische Hersteller AYANEO bei uns Thema, vor allem weil hier meist vor den Notebook-Herstellern bestimmte Prozessoren, häufig von AMD, verbaut sind. AYANEO hat sich auf mobile Gaming-Handhelds spezialisiert und mit dem AIR 1S nun eine besonders leichte und kompakte Variante mit Ryzen 7 7840U vorgestellt.

Der AIR 1S misst 224 x 89,5 x 21,6 mm und wiegt 450 g. Zum Vergleich: Das Steam Deck von Valve bringt es bei 669 g auf 298 x 117 x 49 mm und das ROG Ally von ASUS bei 608 g auf 280 x 113 x 39 mm. Deutlich dünner, aber in allen Dimensionen auch kleiner ist das AIR 1S jedenfalls. Das geringere Gewicht dürfte sich vor allem dann auszahlen, wenn der Handheld gehalten wird, ohne das er abgestützt werden kann.

Eingespart wird das Gewicht an einem kompakteren Gehäuse, was wiederum hauptsächlich durch einen kleineren Akku ermöglicht wird – so könnte man meinen. Der Akku des AYANEO AIR 1S bietet 38 Wh, der des ROG Ally kommt auf 40 Wh, genau wie beim Steam Deck. Allerdings wurden im Vergleich des ROG Ally mit dem Steam Deck die Unterschiede in der Effizienz deutlich. Das ROG Ally setzt auf einen Ryzen Z1 Extreme, der dem Ryzen 7 7840U nicht unähnlich ist. In beiden Fällen werden acht Zen-4-Kerne mit einer RDNA-3-Grafikeinheit kombiniert. Der Ryzen Z1 Extreme soll aber noch einmal sparsamer sein. In unserem Vergleichstest konnten wir dem Van-Gogh-Prozessor des Steam Deck (vier Zen-2-Kerne und eine RDNA-2-Grafikeinheit) aber die bessere Effizienz bescheinigen. Wie gut sich der Ryzen 7 7840U schlägt, wird daher die spannende Frage sein. Im Komplettsystem Beelink GTR7 7840HS haben wir uns den Ryzen 7 7840HS bereits angeschaut, der eine vielversprechende Leistung abliefern konnte.

Zurück zum AYANEO AIR 1S: Beim Display handelt es sich um ein AMOLED-Modell, welches besonders hell ist und die gängigen Farbstandards fast komplett abdeckt. Es hat eine Bildschirmdiagonale von 5,5 Zoll. Auch hier der Vergleich zum ASUS ROG Ally, welches ein 7-Zoll-Display mit 1080p-Auflösung und IPS-Technik besitzt. In der Displaygröße liegt also das Haupteinsparpotential des AIR 1S hinsichtlich seiner Größe und vermutlich auch dem Gewicht. Wie hoch die Bildwiderholrate ist, ist beim AIR 1S aber nicht bekannt. Das ROG Ally kann 120 Hz abbilden.

Ein Wi-Fi 6E wird ebenso unterstützt wie Bluetooth 5.2. An Anschlüssen vorhanden sind neben 3,5 mm Klinke noch ein SD-Kartenslot zur Speichererweiterung sowie zweimal USB4 in Form eines Typ-C-Anschlusses. Das ROG Ally und Steam Deck bietet nur einen USB-Anschluss und dieser ist auch nur bei ASUS nach USB4-Standard ausgeführt.

Zwei Analogsticks, ein D-Pad sowie die üblichen A/B/X/Y-Tasten sind für die Steuerung der Spiele vorhanden. Hinzu kommen weitere Buttons, die als zusätzliche Bedienelemente verwendet werden. Schultertasten sind ebenso vorhanden.

Der AYANEO AIR 1S kann ab dem 11. Juli vorbestellt werden. Dazu wird die Crowd-Founding-Plattform Indiegogo verwenden. Wie bei solchen Kampagnen üblich würden wir aber empfehlen zu warten, bis der Handheld direkt beim Hersteller bestellt werden kann, wenngleich davon auszugehen ist, dass das Finanzierungsziel erreicht wird. Aber selbst dann ist nicht sichergestellt, dass man am Ende auch das Produkt erhält.

Der Preis ist abhängig von der gewählten Ausstattung und wann man bestellt. Vorbesteller bekommen einen günstigeren Preis, wir führen hier aber nur die finalen Preise auf:

AYANEO AIR 1S Modell RAM SSD Preis AYANEO AIR 1S (schwarz oder weiß) 16 GB 512 GB 899 US-Dollar AYANEO AIR 1S (schwarz oder weiß) 32 GB 1 TB 1.099 US-Dollar AYANEO AIR 1S (schwarz oder weiß) 32 GB

2 TB 1.129 US-Dollar AYANEO AIR 1S (Retro Power) 32 GB

2 TB 1.179 US-Dollar AYANEO AIR 1S (Retro Power) 32 GB

4 TB 1.259 US-Dollar AYANEO AIR 1S (Ultra Thin&Light Limited Edition) 32 GB

2 TB 1.129 US-Dollar

Die Ultra Thin&Light Limited Edition AYANEO AIR 1S ist mit 18 mm Dicke und 405 g an Gewicht noch einmal etwas dünner und leichter. der Akku ist mit 28 Wh aber auch 25 % kleiner.