Am 12. Mai und damit schon in wenigen Wochen erscheint mit "The Legend of Zelda: Tears of the Kingdom" das nächste große Abenteuer rund um Link und Prinzessin Zelda exklusiv für die Nintendo Switch. Am Dienstagabend hat Nintendo im Rahmen eines etwa zehnminütigen Livestreams nicht nur weiteres Gameplay-Material gezeigt und damit viele Neuerungen des Spiels enthüllt, sondern außerdem eine Special Edition seiner aktuellen Konsole angekündigt.

Die wird schon am 28. April auf den Markt kommen und somit ein paar Tage früher erscheinen als das eigentliche Spiel. Zwar bleibt natürlich technisch alles beim Alten, allerdings umfasst das Design einige Elemente aus dem Zelda-Universum. Das betrifft nicht nur die beiden Joy-Con-Controller oder das Dock für den Betrieb am Fernseher, sondern auch die Rückseite der eigentlichen Konsole. Nintendo setzt hier auf eine gold-weiße Farbgebung mit vielen grünen Farbakzenten.

Als Basis dient natürlich die neueste Revision der Konsole und damit die OLED-Variante mit 7-Zoll-Bildschirm und 64 GB integriertem Speicher. Das Spiel wird allerdings nicht enthalten sein – nicht einmal als Download-Code, der sich später über den Nintendo eShop einlösen hätte können. Dieses muss für etwa 70 Euro zusätzlich erworben werden und lässt sich bereits vorbestellen.

Immerhin wird man auch einen speziellen Pro-Controller und eine Transporttasche im neuen Zelda-Design anbieten. Die neue Zelda-Special-Edition der Nintendo Switch OLED lässt sich ab sofort ab rund 370 Euro vorbestellen. Der Pro-Controller kostet etwa 70 Euro, die Tasche wird für ca. 30 Euro angeboten.

Alle neuen Produkte werden am Ende des gestrigen Gameplay-Videos vorgestellt, zeigen aber auch neue Spielmechaniken des kommenden Zelda-Abenteuers. So wird Link neue Synthese-Pfeile mit Monsteraugen zu einer zielsuchenden Waffe kombinieren oder mit seiner neuen Ultra-Hand-Fähigkeit aus Baumstämmen und Ventilatoren ein Boot mit Windandtrieb bauen können. Mit einem neuen Deckensprung kann er außerdem hohe Hügel problemlos erklimmen können.

Ab 12. Mai wird "The Legend of Zelda: Tears of the Kingdom" erscheinen. Erst kürzlich hatte die Spieleschmiede die kommenden Spiele-Highlights präsentiert.