Viele Gerüchte deuteten es bereits im Vorfeld an und sollten Recht behalten: Am gestrigen Abend ab 23 Uhr deutscher Zeit fand mit einer Laufzeit von etwa 45 Minuten die erste Nintendo Direct in diesem Jahr statt. Das Unternehmen hatte viel Neues zu bieten und stellte die Produktneuheiten für die erste Jahreshälfte des noch jungen Jahres 2023 offiziell vor. Mit enthalten waren auch einige Überraschungen, mit denen zuvor niemand gerechnet hatte. Abseits von vielen kleineren Titeln, konzentrieren wir uns auf die Highlights, die Nintendo gestern Abend der Öffentlichkeit präsentiert hatte.

Advance Wars 1 + 2 Re-Boot Camp

Bei Advance Wars 1 + 2 Re-Boot Camp handelt es sich um ein Remake von den beiden Einzeltiteln, die damals für den Game Boy Advance erschienen sind. Eigentlich war der Plan, das Remake am 8. April 2022 zu veröffentlichen. Doch aufgrund des Krieges in der Ukraine hatte sich Nintendo dazu entschlossen, den Titel auf unbestimmte Zeit zu verschieben. Gestern nun wurde ein neues Release-Datum bekannt gegeben: Es wird der 21. April werden, sofern nicht wieder etwas dazwischen kommt.

Für Fans von rundenbasierten Strategie-Spielen dürfte das Remake daher schon längst auf der Liste stehen. In dem sehr kurzen Trailer wurden auffälligerweise keinerlei Ingame-Szenen gezeigt, doch hierzu gibt es bereits unzählige Bilder und Videos im Internet.

Kirby's Return To Dream Land Deluxe

Am 24. Februar wird unverändert der neue Kirby-Titel für die Nintendo Switch veröffentlicht. Das kleine Rosa-Tierchen begibt sich auf eine Reise zurück ins Traumland und der Spieler wird dort neue Abenteuer bestreiten können. Als kleine Überraschung hat Nintendo eine kleine Demo vorbereitet, die mit bis zu drei Freunden im Coop-Multiplayer absolviert werden kann.

Splatoon 3 Erweiterungspass: Inkopolis und Ruf zur Ordnung

Am 9. September 2022 wurde der dritte Teil der Splatoon-Reihe von Nintendo an den Start gebracht und ist bei vielen Switch-Spielern sehr beliebt. Der Spaß mit der Tinte ist sowohl in einer Single-Player-Kampagne als auch im Multiplayer spielbar. Letzteres überwiegt hierbei natürlich. Der Kampf um das Revier wird mit dem kostenpflichtigen Erweiterungspass ergänzt.

Der erste Teil "Inkopolis" wird am 31. Mai veröffentlicht und handelt um die Stadt Inkopolis aus dem ersten Splatoon-Spiel, das für die Wii U veröffentlicht wurde. In regelmäßigen Abständen will man Splatfeste abgehalten. Der zweite Teil "Ruf zur Ordnung" wird laut Nintendo vor dem 31. Dezember 2024 losgelassen, sprich es gibt noch keinen festen Release-Zeitpunkt. In diesem DLC wird es möglich sein, eine brandneue Geschichte auf dem Inkopolis-Platz aus Splatoon 2 zu erleben.

Der Erweiterungspass für Splatoon 3 ist separat für 24,99 Euro im Nintendo E-Shop erhältlich. Zusammen mit dem Grundspiel werden 84,98 Euro aufgerufen.

Metroid Prime Remastered

Metroit Prime wurde damals für den Nintendo GameCube veröffentlicht und kommt nun in der Remastered-Version zurück auf die Nintendo Switch. Die Kopfgeldjägerin Samus Aran begibt sich auf ein Abenteuer auf dem Planeten Tallon IV, trifft dort auf unterschiedliche Gegner-Typen und muss sich durch diverse Labyrinthe durchkämpfen.

Die Grafik in diesem Remaster wurde überarbeitet und auch der Ton wurde verbessert. Außerdem gibt es bei der Steuerung Neuerungen, denn der Spieler hat die Wahl zwischen der klassischen und Doppel-Stick-Steuerung.

Der Titel ist ab sofort im Nintendo E-Shop für 39,99 Euro in digitaler Form erhältlich. Die physische Version wird am 3. März folgen und dann im Handel erhältlich sein.

Pikmin 4

Mit Pikmin 4 wird es ein neues Abenteuer der pflanzenähnlichen Kreaturen geben, die einen Planeten bewohnen, der voller Geheimnisse steckt. Diese Wesen gibt es in unterschiedlichen Größen, Formen und auch Farben. Während die roten Pikmin in feurigen Situationen gelassen bleiben, fühlen sich die blauen Pikmin im Wasser stets geborgen. Mit den neuen Eis-Pikmin können die Gegner eingefroren werden. Im Rudel zeigen die kleinen Wesen dann ihre Stärke. Vom Spieler werden strategische Fähigkeiten abverlangt, um die Hindernisse zu meistern.

Pikmin 4 wird am 21. Juli offiziell veröffentlicht und kann bereits vorbestellt werden. Der Preis beläuft sich auf 59,99 Euro.

The Legend of Zelda - Tears of the Kingdom

Ganz klar wird von den meisten Interessenten der nächste Titel der The-Legend-of-Zelda-Reihe heiß erwartet, zu dem Nintendo nun einen weiteren Trailer gezeigt hat. Links neues Abenteuer spielt sich sowohl auf dem Boden als auch im Himmel in weiter Höhe von Hyrule ab.

The Legend of Zelda - Tears of the Kingdom wird unverändert am 12. Mai an den Start gehen und mit 69,99 Euro bepreist. Neben der digitalen Version wird es natürlich eine physische Version geben.

Hinzu kommt auch eine Collectors Edition, die folgendes beinhaltet:

The Legend of Zelda - Tears of the Kingdom (physische Ausgabe)

Artbook

Steelbook

ICONART-Stahlposter

Pin-Set (enthält vier Pins)

Nintendo Switch Online: Game Boy (Advance)

Zumindest bei uns war diese Neuigkeit eine regelrechte Überraschung. Nintendo weitet das Switch-Online-Angebot aus und ergänzt das Package um einen Game-Boy- und Game-Boy-Advance-Emulator. Demnach lassen sich die ersten Spiele bequem auf der Nintendo Switch genießen. Der Game-Boy-Emulator ist bereits im normalen Switch-Online-Abonnement enthalten. Für den Game-Boy-Advance-Emulator benötigt man allerdings den Erweiterungspass.

Anfangs ist die Anzahl der Spiele sehr übersichtlich, doch das Portfolio soll nach und nach mit weiteren Titeln vergrößert werden. In den Einstellungen kann zwischen der Original-, Pocket- und Color-Optik umgeschaltet werden.

Game Boy Titel bereits spielbar:

Tetris

Super Mario Land 2 - 6 Golden Coins

The Legend of Zelda: Link's Awakening DX

GARGOYLE'S QUEST

Game & Watch Gallery 3

Alone in the Dark - The New Nightmare

Metroid II - Return of Samus

Wario Land 3

Kirby's Dream Land





Demnächst verfügbar:

Kirby's Tilt 'N Tumble

Pokémon Trading Card Game

The Legend of Zelda: Oracle of Ages

The Legend of Zelda: Oracle of Seasons







Game Boy Advance Titel bereits spielbar:

Super Mario Advance 4: Super Mario Bros. 3

WarioWare, Inc.: Minigame Mania

Kuru Kuru Kururin

Mario Kart: Super Circuit

Mario & Luigi: Superstar Saga

The Legend of Zelda: The Minish Cap



Demnächst verfügbar:

Kirby & die wundersame Spiegelwelt

Metroid Fusion

Fire Emblem

F-Zero Maximum Velocity

Golden Sun

Die komplette Nintendo Direct in einem Video

Mit anfügen möchten wir natürlich auch das komplette Video zur Nintendo Direct von gestern Abend, wo noch weitere, kleinere Titel vorgestellt wurden.