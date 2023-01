Das Steam Deck verwandelt sich in eine Switch

Der Hersteller dbrand sorgte in der Vergangenheit bereits mit seinem PlayStation-5-Cover für Aufsehen und handelte sich einen Copyright-Streit von Sony ein. Jetzt meldet sich das Unternehmen zurück und legt sich mit Nintendo an. Allerdings handelt es sich bei der jüngsten Ankündigung um einen Marketing-Stunt.

Dbrand hat kurzer Hand das Design der Nintendo Switch adaptiert und eine Hülle sowie einen Skin für das Steam Deck entwickelt. Wie sich anhand der Bilder auf der Produktseite erkennen lässt, hat der Hersteller nicht aus der Vergangenheit gelernt und treibt das Ganze nun mit einem verpixelten Switch-Logo auf die Spitze.

Aktuell lassen sich die Hülle und der Skin noch nur vorbestellen. Für rund 50 US-Dollar erhalten Besitzer eines Steam Deck ein Back- sowie Front-Cover inklusive Trackpad und Microfaser-Touch. Das Killswitch Case mit Kickstand und Skin ist für 60 Euro verfügbar.

Nintendo ist dafür bekannt, massiv gegen sogenannte Copyright-Verstöße vorzugehen. Bereits 1987 erwirkten die Japaner gegen die Macher des Super-Mario-Clone "The Great Giana Sisters" ein Verkaufsverbot. Ein ähnliches Schicksal wird mit hoher Wahrscheinlichkeit auch der Switch-Hülle von dbrand ereilen. Ob alle Vorbesteller den Switch-Skin für das Steam Deck trotz einer möglichen gerichtlichen Verfügung erhalten werden, bleibt abzuwarten.

Vorstellbar wäre zudem, dass der Hersteller eine etwas abgewandelte Version des Switch-Skins für Valves Steam Deck anbieten wird. In der Vergangenheit ist es dbrand so gelungen, einer Urheberrechtsklage von Sony aus dem Weg zu gehen.

Die Darkplates 2.0 für Sonys PlayStation 5 sind weiterhin im Store verfügbar und in diversen Farben lieferbar. Dbrands Darkplates 2.0 verfügen über eine neue Lüfteröffnung und kommen in drei verschiedenen Farben. Neben dem klassischen PS5-Weiß gibt es die Seitenteile auch in Grau und Schwarz. Außerdem ist ein passender Middle-Skin erhältlich, der sich sowohl links als auch rechts mit einem LED-Streifen beleuchten lässt.