PS5: Dbrand startet Verkauf der schwarzen Seitenverkleidung

Mit der PlayStation 5 setzt Sony bei seiner Next-Gen-Konsole mit der Farbgestaltung auf Weiß. Dominierte mit der PS3 und PS4 für viele Jahre Schwarz, entschied man sich diesmal für ein neues Farbkonzept. Zwar gab es in der Vergangenheit entsprechende Sondereditionen der PS4, die unter anderem auch in Weiß gehalten waren, jedoch assoziierte man mit der vierten PlayStation in erster Linie die Farbe Schwarz.

Somit ist es nicht verwunderlich, dass sich eine Vielzahl von Gamern auch bei der neuen Sony-Konsole schwarze Seitenteile wünscht. Genau hier versucht der Hersteller dbrand die bestehende Nachfrage zu befriedigen. Aufgrund der Bauweise der PS5 lassen sich die Seitenteile mit wenigen Handgriffen abnehmen und gegen andere austauschen. Da Sony aktuell keine farbigen Verkleidungsteile anbietet, springt dbrand mit seinen Darkplates in die Bresche. Hierbei handelt es sich um ein Set, bestehend aus einer Gehäuseverkleidung, die in einem matten Schwarz gehalten wurde, sowie einem Middleskin. Besagter Skin soll in erster Linie vor hässlichen Fingerabdrücken schützen. Da es sich um eine Klebeverbindung handelt ist allerdings unklar, ob sich der Middle Skin auch problemlos wieder entfernen lässt. Alternativ kann man natürlich auch nur die schwarzen Seitenteile verwenden.

Bei dem aktuell erhältlichen Angebot handelt es sich mittlerweile um die 4. Welle. Allerdings kündigte der Hersteller bereits eine weitere fünfte Welle an. Somit können Gamer, die momentan noch auf ihre Konsole warten, auch noch zu einem späteren Zeitpunkt zugreifen. Dann dürfte mit einer Lieferung im August 2021 oder später gerechnet werden.

Preislich liegt die Verkleidung bei 49 US-Dollar, für den Middle Skin werden rund 12 US-Dollar fällig. Das Set kann hier bestellt werden. Lieferbar ist besagtes Set für die Diskversion der PlayStation 5 ab Mai 2021. Für die digitale Version der Sony-Konsole gibt es aktuell noch kein Lieferdatum oder unverbindliche Preisempfehlung. Lediglich ein Middle Skin kann derzeit im dbrand-Shop sowohl für die Disk- als auch die Digital-Variante erworben werden.