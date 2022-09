Google: Stadia-Pro-Abonnenten erhalten 1.440p-Streaming

Laut einem Screenshot des Twitter-Users CheekyBoinc soll Google damit begonnen haben, einen 1440p-Modus für Stadia-Pro-Abonnenten auszurollen. In der Web-Version des Dienstes können nun “bis zu 1440p” ausgewählt werden. Die verbrauchte Datenmenge soll laut Google normalerweise bei unter 14,4 GB in der Stunde liegen. Ob der Suchmaschinenriese das neue Feature großflächig ausrollt oder zunächst nur ein kleiner Kreis in das Vergnügen der neuen Option kommt, ist bis dato nicht bekannt. Eine offizielle Ankündigung steht bislang noch aus.

Zudem kamen in jüngster Vergangenheit erste Gerüchte auf, dass Google seinen Spiele-Streamingdienst komplett einstellen will. Dies bestätigte sich vorerst aber nicht. Mit der Einführung des neuen Features scheint das Unternehmen Stadia weiter voranzutreiben. Allerdings hat Google zahlreiche Konkurrenten, die um die Gunst der Spieler buhlen. Mittlerweile sind bereits einige Jahre ins Land gezogen und von der anfänglichen Begeisterung für Stadia scheint nicht mehr viel übrig geblieben zu sein.

Auch Sony hat mit dem neuen Update der Systemsoftware der PlayStation 5 eine HDMI-Videoausgabe mit 1440p eingeführt. Zusätzlich kündigten die verantwortlichen Entwickler an, im Verlauf dieses Monats neue Funktionen für die PS-App auf iOS und Android zu veröffentlichen. Benutzer der PS-App können eine PS-Remote-Play-Sitzung direkt von der App aus starten. Voraussetzung hierfür ist jedoch eine aktive Verbindung zwischen der App und der PS5-Konsole. Zudem darf sich die PlayStation 5 nicht im Ruhemodus befinden. Außerdem hat der YouTuber Austin Evans die überarbeitete Revision der Sony-Konsole näher unter die Lupe genommen. Das Modell 1200 ist nicht nur leichter, sondern verbraucht auch weniger Strom als seine Vorgänger. Des Weiteren wurde das Motherboard der Konsole verkleinert und überarbeitet.