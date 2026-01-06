News
NEWS
NVIDIA GeForce NOW

Linux- und Fire-TV-Client kommen

Linux- und Fire-TV-Client kommen
Im Herbst des vergangenen Jahres stellte NVIDIA sein Cloud-Gaming-Angebot GeForce NOW auf die Blackwell-Architektur um. Damit einher gehen nicht nur eine erhöhte Rechenleistung in der Cloud, sondern auch die Blackwell-spezifischen Funktionen wie Multi-Frame-Generation, die den Spielern nun zur Verfügung stehen.

Wir haben uns GeForce NOW Ultimate auf Basis der "GeForcer RTX 5080"-Hardware angeschaut und zogen ein positives Fazit. Gelegenheitsspieler mit guter Internetanbindung bekommen hier eine schnelle und einfache Lösung, die aktuellen Spiele in den höchsten Einstellungen spielen zu können, ohne gleich einen High-End-PC anschaffen zu müssen.

NVIDIA verkündet zur CES, dass der Rollout der Blackwell-Hardware für GeForce NOW in den Regionen Nordamerika, Europa und Japan abgeschlossen ist.

NVIDIA CES 2026 Consumer Pre-Briefing
Zugleich kündigt NVIDIA heute an, dass sich ein nativer Client für Linux in Vorbereitung befindet. Dieser soll zunächst für die Linux-Distribution Ubuntu angeboten werden. Wann die GeForce-NOW-App für Linux zur Verfügung stehen wird, sagte NVIDIA aber noch nicht.

Schlussendlich kündigt NVIDIA auch noch an, dass ein nativer Client für den aktuellen Fire TV von Amazon in Planung ist. Auch hier kennen wir aber keinen genauen Zeitpunkt für die Veröffentlichung der Software.

