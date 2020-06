LG nimmt neue Produktionsstätte für OLED-Panels in Betrieb

LG Display gilt neben Samsung als einer der größten Hersteller von Displays. Im Bereich der OLED-Produktion nimmt das Unternehmen sogar eine Spitzenposition ein. Diese Position hat man nun weiter ausgebaut, denn LG hat in Guangzhou eine neue Fabrik für die Herstellung von OLED-Panels in Betrieb genommen.

LG gibt an, dass man in der neuen Fabrik im Monat rund 60.000 OLED-Panels fertigen könnte. Die bisherige Produktion des Unternehmens lag bei rund 70.000 Panels im Monat, womit der Hersteller durch die neue Fabrik seine Produktionskapazität nahezu verdoppelt hat. Die produzierten Panels werden sowohl in Fernsehern von LG zum Einsatz kommen, aber auch an andere Unternehmen wie Panasonic oder Sony geliefert.

Ob durch das höhere Angebot von OLED-Panels im TV-Bereich die Preise sinken werden, bleibt abzuwarten. Denn auch die Nachfrage nach OLED-Fernsehern steigt seit einiger Zeit gegenüber LCD-Panels immer weiter an. Damit könnten die Preise trotz eines höheren Angebots durch die höhere Nachfrage stabil bleiben.