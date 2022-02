iOS: AVM aktualisiert gleich fünf FRITZ!Apps auf einmal

In jüngster Vergangenheit haben wir bereits über das neue Android-Update der FRITZ!App WLAN berichtet. Jetzt hat der deutsche Hersteller AVM auch eine entsprechende Aktualisierung für alle Nutzer des iOS veröffentlicht. Allerdings ist das noch nicht alles. Apple-User können sich über vier weitere Updates freuen. Sowohl die MyFRITZ!App als auch die FRITZ!App Smart Home sowie die FRITZ!App Fon und die FRITZ!App TV sind mit einer aktualisierten Version verfügbar.

Insbesondere das Update der FRITZ!App Fon dürfte für die meisten Nutzer von Interesse sein. Wie AVM bekannt gab, sorgen Neuerungen im Apple-Smartphone-Betriebssystem dafür, dass User sich nicht mehr außerhalb des eigenen WLAN-Netzes über eingehende Anrufe informieren lassen können. Allerdings hat AVM bereits in einer Beta-Version versucht dies wieder zu ermöglichen. Mit dem neuen Update scheint das bekannte Feature zumindest in bekannten Netzen wieder problemlos zu funktionieren. Das Update der MyFRITZ!App sorgt für einen optimierten Dark Mode. Außerdem hat das Unternehmen diverse Anpassungen an der Ansicht vorgenommen.

Wer schon jetzt einen Blick auf das kommende FRITZ!OS 7.50 werfen will, kann sowohl mit der FRITZ!Box 7590 AX als auch mit der 7590 die Labor-Version des FRITZ!OS 7.39 ausprobieren. Alle, die aktuell überlegen, sich einen Router aus dem Hause AVM zuzulegen, sollte dabei beachten, dass AVM eine neue Version der FRITZ!Box 7590 AX veröffentlicht. Diese unterscheidet sich zur Variante aus dem Vorjahr lediglich darin, dass der ISDN-Anschluss (S0-Bus) fehlt.

Des Weiteren hat AVM die FRITZ!Boxen 4060 und 6690 Cable releast. Mit der FRITZ!Box 4060 präsentiert AVM den ersten Triband-WLAN-Router für Wi-Fi 6. Die neue FRITZ!Box besitzt drei Funkeinheiten mit insgesamt 12 Antennen. Laut eigenen Angaben lassen sich so WLAN-Datenraten von bis zu 6 GBit/s erzielen. Die FRITZ!Box 6690 Cable unterstützt DOCSIS 3.1 und erreicht Spitzenwerte von bis zu 6 GBit/s im Downstream und 2 GBit/s im Upstream. Zudem kann die 6690 an jedem Kabelanschluss verwendet werden. Wi-Fi 6 wird ebenfalls unterstützt. Detaillierte Informationen über die beiden FRITZ!Boxen finden sich hier.