Android: AVM aktualisiert erneut die FRITZ!App WLAN

Erst vor kurzem berichteten wir darüber, dass der deutsche Hersteller AVM diverse FRITZ!Apps aktualisiert hat. Jetzt legt das Unternehmen nochmals nach und veröffentlicht die FRITZ!App WLAN in der Version 2.12.2 für Android-Geräte. Allerdings bringt das Update kaum nennenswerte Verbesserungen oder Optimierungen mit sich. Lediglich die Latenz wird nun auch im Bericht "WLAN messen" aufgelistet. Der Download der neuen Version erfolgt über Googles Play Store. Wann eine entsprechende iOS-Version verfügbar sein wird ist bis dato noch unbekannt.

Die FRITZ!App WLAN bietet eine Darstellung aller Access Points im Heimnetz und informiert über vorhandene FRITZ!OS-Updates aller installierten FRITZ!-Geräte. Die Funktion "WLAN messen" kann genutzt werden, um das WLAN an verschiedenen Standorten im Heimnetz zu bewerten. Die Funktion "Meine Repeater > Repeater-Position bewerten" prüft die Verbindungsqualität zwischen der FRITZ!Box und dem FRITZ!Repeater. Sollte die Verbindungsqualität nicht optimal sein, erhalten Nutzer einen Hinweis, wie der Repeater positioniert werden sollte. Über "Meine Repeater > Neuen Repeater einrichten" findet sich unter anderem eine Anleitung zum Verbindungsaufbau.

Zudem hat der Hersteller seine neue FRITZ!-Labor-Firmware releast und gewährt Interessierten damit einen Ausblick auf das kommende FRITZ!OS in der Version 7.50. Die Betaversion enthält zahlreiche neue Funktionen in den Bereichen Telefonkomfort, VPN, WLAN Mesh und Smart Home. Die neue FRITZ!Labor-Version ist vorerst nur für die FRITZ!Box 7590 erhältlich. In den nächsten Wochen wird die Firmware um zusätzliche Funktionen ergänzt und für weitere FRITZ!Box-Modelle freigeschaltet. Alle Informationen finden sich hier.

Des Weiteren hat das Unternehmen bereits Anfang Januar 2022 die FRITZ!Boxen 4060 und 6690 Cable veröffentlicht. Mit der FRITZ!Box 4060 präsentierte AVM den ersten Triband-WLAN-Router für WiFi 6. Weitere Informationen zu den beiden FRITZ!Boxen gibt es hier.