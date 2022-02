FRITZ!Box 7590 AX und 7590: Neue Laborversion von FRITZ!OS

Bereits am 9. Februar 2022 hat AVM eine Labor-Version sowohl für die FRITZ!Box 7590 als auch für die 7590 AX zum kostenlosen Download bereitgestellt. Jetzt hat das Unternehmen nochmal nachgelegt und für beide Router eine weitere Labor-Version des FRITZ!OS 7.39 veröffentlicht. Wie auch schon zuvor, beabsichtigt AVM mit der neuen Firmware bereits jetzt einen Ausblick auf das kommende FRITZ!OS 7.50 zu geben. Die aktualisierte Labor-Version bringt aber auch einige Verbesserungen sowie Änderungen mit sich.

Dazu gehört unter anderem das Hinzufügen der Option zum Weiterleiten von Anrufen in der Rufphase (Partial rerouting) unter "Anderer Anbieter". Aber auch beim Abhören von Nachrichten auf dem internen Anrufbeantworter werden nun Anrufername oder Ort des Anrufers genannt (erfordert MyFRITZ!-Konto und Telefonbucheintrag). Des Weiteren ist eine Unterstützung von Gruppen für Online-Telefonbücher des Anbieters Apple mit an Bord. Die Hyperlinks zu Inhalt, Handbuch, Tipps & Tricks, Newsletter, avm.de und Rechtliches befinden sich jetzt im Menübereich unter Info-Center. Verbessertes dynamisches Smart Repeating ermöglicht höhere Datendurchsätze für Geräte, die mit einer als Mesh-Repeater arbeitenden FRITZ!Box verbunden sind (nur 7590).

Zu den Verbesserungen im FRITZ!OS 7.39-94623 / 94624 innerhalb FRITZ! Labor zählen unter anderem die direkte Anbindung an MyFRITZ!Net über USP (TR-369) zur direkten Übermittlung von Parametern. Außerdem konnte es vorkommen, dass aktive WireGuard VPN-Verbindungen auf der Startseite nicht mit grüner LED angezeigt wurden. An 1&1-Anschlüssen mit DS-Lite und PCP funktionieren WireGuard VPN-Verbindungen wieder problemlos. AVM hat ebenfalls Anpassungen an der E-Mail-Benachrichtigung (“Push-Mail“) bezüglich der FRITZ!OS-Updates, die auf MyFRITZ!Net vom Benutzer ausgelöst werden, vorgenommen.

Weitere Informationen über die neue Labor-Version finden sich hier.