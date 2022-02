AVM FRITZ!Box 7590 AX: Neuauflage ohne ISDN-Anschluss

Mit der FRITZ!Box 7590 AX erweiterte der deutsche Hersteller AVM im Mai 2021 sein DSL-Portfolio. Im Vergleich zur FRITZ!Box 7590 setzt das AX-Modell unter anderem auf ein schnelles Wi-Fi 6. Mit acht WLAN-Antennen sollen sich Geschwindigkeiten von bis zu 2.400 MBit/s im 5-GHz-Band und 1.200 MBit/s bei 2,4 GHz erzielen lassen. Ein ausführlicher Test der FRITZ!Box 7590 AX in Kombination mit dem FRITZ!Repeater 6000 findet sich hier.

Allerdings hat AVM allem Anschein nach jetzt eine neue Version der FRITZ!Box 7590 AX veröffentlicht. Diese unterscheidet sich zur Variante aus dem Vorjahr lediglich darin, dass der ISDN-Anschluss (S0-Bus) fehlt. Aktuell ist unklar, warum sich AVM für solch einen Schritt entschieden hat. Ob dies in Zusammenhang mit der Halbleiter-Krise steht ist nicht bekannt.

Des Weiteren gab es bereits im Jahr 2021 diverse Meldungen darüber, dass auch WLAN-Router knapp werden. Laut dem Nachrichtenportal Bloomberg erhielten Netzwerkausstatter die dreifache Menge an Bestellungen. Dies hatte zur Folge, dass sich die Lieferzeiten erhöhten. Bei Broadcom wurde bereits im April 2021 die Marke von einem Jahr überschritten. Betroffen sind in erster Linie ISPs, die bei einem Vertragsabschluss direkt den passenden Router mitliefern.

Insbesondere für ISPs dürfte die Neuauflage interessant sein. Zumal ursprünglich noch in diesem Jahr die ISDN-Anschlüsse für immer verschwinden sollen. Somit ist ein ISDN-Anschluss am eigenen Router in Zukunft gar nicht mehr notwendig. Sicherlich gibt es noch die ein oder anderen Sonderfälle, wie Alarmanlagen oder Ähnliches, bei denen weiterhin ein ISDN-Anschluss benötigt wird. Der Großteil der AVM-Kunden wird hierauf aber sicherlich verzichten können.

Preislich liegt die neue Version der FRITZ!Box 7590 AX ohne ISDN bei rund 319 Euro. Das aktualisierte Modell findet sich unter anderem bei Notebooksbilliger. Hier steht im Produkttitel der Hinweis “ohne ISDN”.