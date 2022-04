Supportdokument: Apple leakt Dual-USB-C-Netzteil

In der Vergangenheit gab es immer wieder Fälle, bei denen Hersteller kommende Produkte durch die unbedachte Veröffentlichung von Supportdokumenten bereits im Vorfeld geleakt haben. So auch im jüngsten Fall von Apple. Ein mittlerweile gelöschtes Dokument gibt erste Hinweise auf ein kommendes USB-C-Netzteil, mit dem sich gleich zwei Geräte auf einmal aufladen lassen.

Das genannte Dokument liest sich wie folgt: “Use the Apple 35W Dual USB-C Port Power Adapter and a USB-C cable (not included) to charge your device. Connect a USB-C cable to either port on the power adapter, extend the electrical prongs (if necessary), then plug the power adapter firmly into the power outlet. Ensure the power outlet is easily accessible for disconnecting. Connect the other end of the cable to your device.”

Mit den zur Verfügung stehenden 35 W können unter anderem zwei iPhones zeitgleich geladen werden. Aber auch die Kombination aus einem iPad, iPhone und einer Apple Watch wäre möglich. Auch die kleinen MacBooks sollen sich mit 35 W noch laden. Zudem soll das kommende Netzteil die USB-C-Power-Delivery-Technologie unterstützen.

Eine offizielle Stellungnahme von Apple gibt es bislang noch nicht. Da das genannte Dokument jedoch mittlerweile gelöscht wurde, ist die Wahrscheinlichkeit hoch, dass wir in Zukunft ein Apple 35-W-Dual-USB-C-Netzteil im Handel zu Gesicht bekommen werden.