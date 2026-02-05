Werbung

Alphabet hat seine Geschäftszahlen für das vierte Quartal 2025 vorgelegt und damit die Markterwartungen bei Umsatz und Gewinn übertroffen. Der Konzernumsatz stieg gegenüber dem Vorjahreszeitraum um 18 % auf 113,8 Milliarden US‑Dollar, nach 96,5 Milliarden US‑Dollar im Schlussquartal 2024. Der Nettogewinn legte auf 34,5 Milliarden US‑Dollar zu, was einem Plus von rund 30 % entspricht. Der Gewinn je Aktie kletterte von 2,15 auf 2,82 US‑Dollar und lag damit ebenfalls über den Erwartungen von Analysten.

Wichtigster Umsatztreiber bleibt das Segment der Google-Services mit Suchmaschine, YouTube und diversen Abo‑Angeboten. Hier setzte Alphabet im vergangenen Quartal 95,9 Milliarden US‑Dollar um, ein Zuwachs von 14 %. Die Erlöse aus "Google Search & other" stiegen um 17 % auf 63,1 Milliarden US‑Dollar, die YouTube‑Werbung wuchs um 9 % auf 11,4 Milliarden US‑Dollar. Einschließlich Abonnements wie YouTube Premium erzielte die Plattform damit im Gesamtjahr 2025 mehr als 60 Milliarden US‑Dollar Umsatz.

Besonders gut entwickelte sich weiterhin die Google-Cloud. Der Bereich steigerte seine Quartalsumsätze um 48 % auf 17,7 Milliarden US‑Dollar und erreichte damit auf das Jahr hochgerechnet über 70 Milliarden US‑Dollar. Der operative Gewinn des Cloud‑Geschäfts stieg ebenfalls deutlich und trug damit stärker zum Konzernergebnis bei. Alphabet‑weit erhöhte sich das operative Ergebnis auf 35,9 Milliarden US‑Dollar, die Marge lag bei 32 %.

Für das Gesamtjahr 2025 meldet Alphabet Erlöse in Höhe von 402,8 Milliarden US‑Dollar, was einem Plus von rund 15 % gegenüber 2024 entspricht. Der Jahresüberschuss stieg auf 132,2 Milliarden US‑Dollar, bzw. 10,81 US‑Dollar je Aktie. CEO Sundar Pichai verwies in seinem Kommentar auf die Einführung von Gemini 3 als wichtigen Wachstumstreiber und betonte, dass AI‑Produkte quer über Suche, Cloud und Abo‑Dienste zusätzliche Nachfrage generieren.

Für 2026 stellt Alphabet deutlich höhere Investitionen in Aussicht. Die geplanten Ausgaben sollen demnach zwischen 175 und 185 Milliarden US‑Dollar liegen und damit nahezu doppelt so hoch ausfallen wie im Jahr 2025. Der Schwerpunkt liegt auf dem weiteren Ausbau der AI‑Infrastruktur, also Rechenzentren, Netzwerken und spezialisierten Beschleunigern.