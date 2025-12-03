Werbung

AMD und HPE verkünden eine enge Partnerschaft für zukünftige KI- und HPC-Systeme. Unter anderem wird HPE der erste Anbieter sein, der AMDs Rack-Scale-Lösung Helios anbieten wird. Dazu wird man die eigenen Jupiter-Netzwerkswitches in die Helios-Racks integrieren.

In der aktuellen Instinct-Generation ist AMD hinsichtlich der Interconnects zwischen den KI-Beschleunigern auf derer acht beschränkt. Mit den Helios-Racks und den Instinct-MI400-Beschleunigern soll diese Beschränkung aufgehoben werden können, und AMD geht den Weg, den NVIDIA mit den NVL72-Racks bereits eingeschlagen hat und mit den NVL144-Racks noch einschlagen wird.

Im Helios-Rack zum Einsatz kommen werden ab dem zweiten Halbjahr 2026 KI-Beschleuniger der Instinct-MI400-Serie sowie Epyc-Prozessoren auf Basis der Zen-6-Architektur mit Codenamen "Venice". Mit der nicht mehr standardkonformen Breite, wie sie auch NVIDIA für das Kyper-Rack vorsieht, orientieren sich AMD und NVIDIA am ebenfalls auf dem Summit neu vorgestellten Open-Rack-Wide-Standard (ORW), wie er von Meta etabliert werden soll.

Für das Scale-Out-Netzwerk, also die Verbindung mehrerer Racks untereinander, wird ein UALoE, UALink auf Basis von Ethernet, zum Einsatz kommen. Das Scale-Up im Rack selbst erfolgt ebenfalls mittels Ultra-Accelerator-Link, allerdings direkt im Beschleuniger integriert und als Gegenstück zum NVLink-Interconnect.

Enge Zusammenarbeit auch für HPC-Systeme

Im aktuellen KI-Hype unter geht zumeist, dass AMD gemeinsam mit HPE eine Vielzahl kommender Supercomputer ausstatten werden. Dazu gehört die gestrige Ankündigung von Herder am HLRS in Stuttgart. Daneben werden auch Lux und Discovery am Oak Ridge National Laboratory auf die Cray Rackdesigns GX500 und das Storage Systems K3000 von HPE setzen.