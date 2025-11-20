News
NEWS
Gegen geringere Leistung nach Windows-Update

NVIDIA veröffentlicht GeForce-Hotfix-Treiber

NVIDIA veröffentlicht GeForce-Hotfix-Treiber
NVIDIA hat mit dem GeForce 581.94 einen Hotfix für den aktuellen Treiber (GeForce 581.80) vorgestellt. Dieser soll einen Fehler rund um das Windows-11-Update Oktober KB5066835 beheben. NVIDIA beschreibt dies wie folgt:

"Lower performance may be observed in some games after updating to Windows 11 October 2025 KB5066835"

Nach dem Update am Dienstag berichteten einige Nutzer von Leistungsproblemen in einigen Spielen. Welche dies genau sind und in welchem Umfang diese auftreten, ist uns nicht bekannt.

Der Download des GeForce 581.94 für Windows 10 und 11 ist direkt bei NVIDIA möglich.

NVIDIA GeForce RTX 5080 Founders Edition
Quellen und weitere Links

    KOMMENTARE (1)
