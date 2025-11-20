Werbung
NVIDIA hat mit dem GeForce 581.94 einen Hotfix für den aktuellen Treiber (GeForce 581.80) vorgestellt. Dieser soll einen Fehler rund um das Windows-11-Update Oktober KB5066835 beheben. NVIDIA beschreibt dies wie folgt:
"Lower performance may be observed in some games after updating to Windows 11 October 2025 KB5066835"
Nach dem Update am Dienstag berichteten einige Nutzer von Leistungsproblemen in einigen Spielen. Welche dies genau sind und in welchem Umfang diese auftreten, ist uns nicht bekannt.
Der Download des GeForce 581.94 für Windows 10 und 11 ist direkt bei NVIDIA möglich.