NVIDIA hat im Verlaufe der Nacht die Zahlen wir das fiskalische und in NVIDIAs Zählweise zweite Quartal 2026 veröffentlicht. Die hohen Erwartungen einiger Analysten und Anleger wurden nicht erreicht und dennoch vermeldet NVIDIA mit 46,7 Milliarden US-Dollar einen neuen Rekord-Umsatz. Der Anstieg gegenüber dem vorherigen Quartal beträgt nur 6 %, gegenüber dem Vorjahr wächst er um 56 %.

Zugleich nennt NVIDIA einen Gewinn von 26,4 Milliarden US-Dollar, was ein Plus von 41 % gegenüber dem vorherigen Quartal bedeutet. Der Gewinn wächst im Vorjahresvergleich um 59 %. Das Geschäft brummt bei NVIDIA, trotz der Schwierigkeiten mit dem China-Geschäft.

Auf die einzelnen Geschäftsbereiche aufgeschlüsselt sieht dies wie folgt aus: Das Datacenter-Geschäft machte einen Umsatz von 41,1 Milliarden US-Dollar. Mit einem Wachstum von 5 %, bzw. 56 % entspricht dies in etwa dem Verhältnis des Gesamtergebnisses von NVIDIA. Dies zeigt, wie stark das Unternehmen vom Datacenter-Geschäft abhängig ist.

Das Gaming-Geschäft rund um die GeForce-Grafikkarten verzeichnete einen Umsatz von 4,3 Milliarden US-Dollar und wuchs um 14 % gegenüber dem ersten Quartal sowie um 49 % gegenüber dem Vorjahresquartal.

Automotive und Professional Visualization sind mit 586, bzw. 601 Millionen US-Dollar nur noch kleine Posten in den Büchern von NVIDIA.

Für das aktuell laufende dritte Quartal rechnet NVIDIA mit einem Umsatz von 54 Milliarden US-Dollar. Nicht mit einbezogen sind eventuelle Verkäufe der H20-Beschleuniger.