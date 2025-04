Werbung

In den vergangenen Tagen kam es vermehrt zu Berichten verschiedener Unternehmen, die sich auf die von der US-Regierung ausgerufenen Zölle versuchen vorzubereiten. Große Unternehmen wie Apple und andere werden in den kommenden Wochen versuchen, große Stückzahlen ihrer Produkte einzuführen, bevor hier die Zölle greifen. Die Situation ist komplex und zugleich noch in Bewegung. Die Börse reagierte in den vergangenen Tagen zumeist negativ auf die Äußerungen der US-Regierung.

Für den Endkunden aber stellt sich die Frage, welche Produkte wie teuer werden könnten. Berichte zu ersten Hamsterkäufen von Luxus-Elektronik gibt es bereits. Nintendo hat den Vorverkauf der Switch 2 in den USA ausgesetzt.

In den USA bekommen die Endkunden die ersten konkreten Auswirkungen aber bereits zu spüren. So hat Framework den Verkauf des Laptop 13 mit Intel Core Ultra 5 125H und AMD Ryzen 5 7640U eingestellt. Laut Framework tut man dies, da bereits Zölle in Höhe von 10 % die Marge im Low-End-Segment derart stark reduziert, dass es sich für die Hersteller nicht mehr lohnt diese Produkte zu verkaufen.

Ein entsprechender Hinweis findet sich auch auf der deutschen Seite von Framework, bezieht sich aber auch hier auf den US-Markt.

Noch einen Schritt weiter geht Razer, denn hier hat man die Verkäufe von Notebooks in den USA komplett eingestellt – zumindest über seinen eigenen Webshop. Hier findet sich nur noch der Hinweis "Notify Me". Auch den heute erst vorgestellten Laptop-Stand hat man in den USA zwar vorgestellt, kaufen kann man ihn dort allerdings nicht.

Dies sind aktuell die ersten Beispiele konkreter Auswirkungen auf Endkunden in den USA. Mittel- und langfristig werden aber alle Verbraucher in den USA, Europa und vermutlich auch weltweit die Auswirkungen zu spüren bekommen. Eine Kehrtwende ist nicht zu erwarten und es deutet eher alles auf eine weitere Eskalation hin.

OEMs pausieren Lieferungen aus Taiwan

Die Commercial Times aus Taiwan berichtet, dass große OEMs wie Acer, Asus, Dell, HP und Lenovo ihre Lieferungen aus Taiwan in die USA für zwei Wochen aussetzen. Die lokalen Zulieferer wurden darüber bereits informiert. Für Aluminium und Stahl hat Intel ein FAQ veröffentlicht (PDF), welches sich an die Zulieferer entsprechender Produkte richtet.