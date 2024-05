Erneute Umsatz-Explosion bei NVIDIA

Werbung

Die Goldgräberstimmung bei NVIDIA findet kein Ende. Erneut vermeldet das Unternehmen für das erste fiskalische Quartal, welches am 28. April 2024 endete, einen Umsatz von 26 Milliarden US-Dollar, was rund 18 % mehr als im Vorquartal und 262 % mehr als vor einem Jahr ist. Angetrieben wird der Erfolg des Unternehmens immer noch vom aktuellen KI-Hype. Jensen Huang, Gründer und CEO von NVIDIA, bringt es mit einem Satz auf den Punkt: "Die nächste industrielle Revolution hat begonnen".

Es ist kaum verwunderlich, dass besonders das Geschäft mit Technik für Rechenzentren weiterhin ein starkes Wachstum verzeichnen konnte. Laut Huang arbeiten Unternehmen und Länder eng mit NVIDIA zusammen, um ihre traditionellen Rechenzentren auf beschleunigtes Computing umzustellen und so eine neue Art von Rechenzentren erschaffen – "KI-Fabriken". "Künstliche Intelligenz wird in nahezu jeder Branche zu erheblichen Produktivitätssteigerungen führen und Unternehmen dabei helfen, kosten- und energieeffizienter zu arbeiten und gleichzeitig ihre Umsatzmöglichkeiten zu erweitern", so Huang.

In Anbetracht der Aussichten kündigte der Konzern einen weiteren Umsatzanstieg auf 28 Milliarden US-Dollar für das laufende Quartal an. Bisher gingen Analysten in ihren Prognosen eher von etwa 27 Milliarden US-Dollar aus. Auch die Gewinne sprudeln entsprechend der guten Wachstumszahlen. So stieg der Quartalsgewinn von NVIDIA im Jahresvergleich von etwa 2 Milliarden auf nun fast 14,9 Milliarden US-Dollar.

Das Unternehmen befindet sich zudem selbst komplett im KI-Rausch. Von nun an soll jedes Jahr eine neue Generation Chips vorgestellt werden, um mit dem Wachstum am Markt Schritt halten zu können. Die im März vorgestellte Blackwell-Plattform befindet sich demnach bereits in Produktion. Zudem kündigte das Unternehmen einen Aktiensplit im Verhältnis 1:10 der ausgegebenen NVIDIA-Stammaktien an sowie eine Anhebung der Dividende.