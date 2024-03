Werbung

Anfang des Jahres wurde bekannt, dass sich in Südkorea ein riesigen Chip-Cluster in Planung befindet, in das bis 2047 bis zu 465 Milliarden US-Dollar investiert werden sollen. Insgesamt sollen 32 Chipwerke und fünf Forschungseinrichtungen entstehen.

Nun sind die ersten Pläne bekanntgeworden, bzw. ältere Pläne von Sk hynix wurden erneut konkretisiert und mit einer Grundsteinlegung ist im März 2025 zu rechnen. Dies geht aus einem Bericht der Korea Economic Daily hervor. Dann soll auf einem riesigen Gelände der Bau von gleich vier Fabriken begonnen werden. Aktuell wird das Gelände und die Infrastruktur für den Baubeginn vorbereitet. Dazu gehört das Einebnen, aber auch der Bau von Straßen und Zufahrten.

Die Kollegen von ComputerBase verweisen auf eine Veröffentlichung des Handels-, Industrie- und Energieministeriums, wo ein Besucht des Ministers Dukgeun Ahn angekündigt wurde. Südkorea wird die Projekte der Unternehmen mit Milliardensummen subventionieren.

Sollte tatsächlich Anfang 2025 mit dem Bau begonnen werden, wird es noch ein paar Jahre dauern, bis hier die ersten Chips vom Band laufen. Aus den Fabs von Sk hynix wird sicherlich HBM das wichtigste Produkt sein. Aktuell explodiert die Nachfrage nach dem schnellen Speicher, der auf allen KI-Beschleunigern zum Einsatz kommt. Ab 2025 wird HBM3E in die Massenproduktion gehen. NVIDIA will sich für seine zukünftigen Blackwell-Beschleuniger gleich aus drei Quellen bedienen: Micron, Samsung und Sk hynix.