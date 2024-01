Werbung

Durch die Ausgliederung des FPGA-Geschäfts (Programmable Solutions Group) wurde der Chefposten für das Datancenter- und AI-Geschäft frei. Die ehemalige Leiterin in dieser Position, Sandra Rivera, steht seit der Ausgliederung der PSG als CEO vor. Offiziell erfolgte dieser Vorgang am 1. Januar 2024. Dieser Posten innerhalb der Data Center and AI Group (DCAI) ist nun mit Justin Hotard neu besetzt worden.

Justin Hotard ist seit 20 Jahren im Datacenter-Bereich aktiv. Bisher leitete er die Bereiche High-Performance Computing, AI und Labs bei Hewlett Packard Enterprise (HPE). Davor war er für NCR Small Business, Symbol Technologies und Motorola aktiv.

Justin Hotard wird direkt an Intels CEO Pat Gelsinger berichten und sich künftig um die Bereiche Xeon-Prozessoren, Gaudi-Beschleuniger und auch die Falcon-Shores-Beschleuniger kümmern.

Am 25. Januar wird Intel die Zahlen für das vierte Quartal 2024 verkünden.