Heute und morgen stehen ganz im Zeichen des Konsums, der Schnäppchen und der vollbeladenen Zustellfahrzeugen: Es sind die Prime-Days, die große Rabatt-Schlacht bei Amazon. Dabei werden potenzielle Kunden mit Unmengen an Deals bombardiert, die nicht grundsätzlich der große Wurf sein müssen. Wir haben einige interessante Deals zusammengetragen, die wir unseren Lesern nicht vorenthalten wollen.

Früher war es der Sommerschlussverkauf, der die Kunden in die Läden gelockt hat, heute hält der Prime-Day sie eher fern. In den letzten Jahren hat die Zahl der vermeintlichen Schnäppchen immer weiter zugenommen, eine große Masse wird aber von generischen Produkten erzeugt, die nicht immer die erste Wahl sind oder unter verschiedenen Markennamen mehrfach angeboten werden.

Einige interessante Angebote, die heute und morgen aktuell sind, haben wir zusammengestellt und in verschiedene Bereiche aufgeteilt. Wichtig: Wir wollen gar nicht erst den Anspruch auf Vollständigkeit vermitteln, dafür ist aktuell zu viel los auf den Angebotsseiten.

Anmerkung: Zum Vergleich wurde - sofern möglich - der günstigste verfügbare Preis bei Geizhals am 09.07.2023 herangezogen. Alternativ wurde der UVP angegeben.

Bei den Amazon-Links handelt es sich um Affiliate-Links, sodass Hardwareluxx eine kleine Provision für den Kauf erhält.

Amazon-Produkte im Angebot

Wie üblich bietet Amazon zu seinem Angebots-Event auch die eigenen Produkte stark vergünstigt an. Egal ob Kindle-Reader, Echo-Lautsprecher, FireTV oder einen der neuen Fernseher, durch die gesamte Produktpalette lässt sich aktuelle einiges sparen. Wer also ohnehin ein entsprechendes Amazon-Gerät auf der Wunschliste stehen hatte, der kann heute bedenkenlos zugreifen.





Hardware-Schnäppchen an den Prime-Days

Die Lager sind voll, die Preise waren zuletzt ohnehin auf einem sehr niedrigen Niveau. Kein Wunder also, dass es einige Speicher-Produkte an den Prime-Days noch einmal deutlich vergünstigt gibt.





Netzwerk-Produkte Produkt Normalpreis Angebotspreis AVM FRITZ!Box 7590 AX 238 Euro 207,99 Euro ASUS RT-AX86U Pro AX5700 AiMesh

249 Euro

199,99 Euro

NETGEAR GS308EP PoE 85 Euro 75,00 Euro MSI Radix AX6600 250 Euro 179,99 Euro

Komponenten Produkt Normalpreis Angebotspreis MSI GeForce RTX 3060 Ti Gaming X Trio 8GD6X 400 Euro 385,69 Euro MSI GeForce GTX 1660 SUPER VENTUS XS OC 230 Euro 219,99 Euro MSI NVIDIA GeForce GTX 1650 D6 Ventus XS OC 170 Euro 145,99 Euro Zotac Gaming GeForce RTX 3060 Ti Twin Edge OC LHR 345 Euro 299,99 Euro

Konsolen und Spiele

Auch für Spieler gibt es im Rahmen des Prime-Days einige interessante Angebot in Form von Konsolen und Spielen abzustauben.





Spiele und Konsolen Produkt Normalpreis Angebotspreis The Legend of Zelda: Tears of the Kingdom - [Nintendo Switch] 57,99 Euro 49,99 Euro SONY PlayStation 5 (Disk) Bundle mit zweitem Controller 599,00 Euro 519,99 Euro IT TAKES TWO - (inkl. kostenloser PS5 Version) - [Playstation 4] 19,95 Euro 16,14 Euro FIFA 23 SAM KERR EDITION PS5 34,99 Euro 19,99 Euro Xbox Series S 512GB (refurbished) 269,00 Euro 179,99 Euro Octopath Traveler II (Switch) 49,49 Euro 44,99 Euro

Gadget- und Zubehör-Schnäppchen an den Prime-Days

Gerade im Gadget-Bereich haben die Prime-Days immer einiges zu bieten. Neben den reduzierten Artikeln von Corsair, Ecovacs und Bluetti, die wir noch separat vorstellen, haben wir weitere interessante Angebote bei Amazon entdeckt.





Gadgets und Zubehör Produkt Normalpreis Angebotspreis DJI Mavic 3 Pro (Smart RC) 929,00 Euro 839,00 Euro Anker 4-Port USB 3.0 Ultra Flacher Datenhub 17,99 Euro 10,92 Euro Anker USB C Ladegerät, 737 Charger GaN 120W 89,90 Euro 66,49 Euro Nuki Smart Lock 3.0 Pro 269,99 Euro 208,99 Euro





Surface und Notebook-Schnäppchen Produkt Normalpreis Angebotspreis MSI Thin GF63, i5, RTX 4050, 16 GB RAM, 512 GB SSD 999 Euro 899 Euro Surface Pro 9, i7, 16 GB RAM, 256 GB SSD 1.485 Euro 1.179 Euro Surface Pro 9, i5, 16 GB RAM, 256 GB SSD 1.249 Euro 1.097 Euro Surface Pro 9, i5, 8 GB RAM, 256 GB SSD 1.079 Euro 899 Euro Surface Laptop Go 2, i5, 8 GB RAM, 128 703 Euro 449 Euro

Corsair-Monitore im Angebot

Wer auf der Suche nach einem neuen Display ist, hat beim Prime-Days eine eine reichhaltige Auswahl.

Der Xeneon Flex 45WQHD240 ist eine absolute Besonderheit unter den Monitoren. Sein 45-Zoll-OLED-Panel wird von LG gefertigt und ist flexibel biegsam. Dadurch kann der Nutzer selbst entscheiden, ob er das Display flach oder gewölbt (bis zu 800R) nutzt.

Der Monitor löst mit 3.440 x 1.440 Bildpunkten auf. Spieler werden mit einer GtG-Reaktionszeit von 0,03 ms, einer Bildwiederholrate von 240 Hz und G-Sync sowie FreeSync Premium angesprochen.

Der Preis für diesen Ausnahme-Monitor wird von 2.399,99 Euro auf 1.499,99 Euro gesenkt.

Corsair Monitore Produkt UVP Angebotspreis XENEON FLEX 45WQHD240 EU

2.399,99 Euro 1.499,99 Euro XENEON 27QHD240 OLED

1.149,99 Euro 949,99 Euro XENEON 32UHD144

1.149,99 Euro

999,99 Euro

Corsair-Gehäuse im Angebot

Bei den PC-Gehäusen senkt Corsair die Preise von unterschiedlichen Airflow-Modellen. Das schwarze 5000D Airflow kostet statt 214,90 Euro noch 139,99 Euro. Es ist ein großzügiger Tower mit luftiger Gitterfront und zeitgemäßer Ausstattung.

Etwas kompakter fällt hingegen das 4000D Airflow aus. Damit spart der Käufer nicht nur Platz, sondern vor allem auch noch mehr Geld. Denn diesen Midi-Tower bietet Corsair zum Prime Day für 84,99 Euro statt 119,90 Euro an. Dabei gilt der reduzierte Preis sowohl für die schwarze als auch für die weiße Farbvariante.

Gehäuse Produkt UVP Angebotspreis 5000D Airflow

214,90 Euro 139,99 Euro 4000D Airflow - Black

119,90 Euro 84,99 Euro 4000D Airflow - White

119,90 Euro

84,99 Euro



Kühlungsprodukte von Corsair im Angebot

Bei den AiO-Kühlungen gibt es Preissenkungen sowohl für absolute High-End-Modelle als auch für günstigere Produkte. So senkt Corsair den Preis für die üppig ausgestattete 360-mm-AiO-Kühlung H150i ELITE LCD XT von 370,90 auf 278,15 Euro. Mit ihren A-RGB-Lüftern und dem Display auf dem Pumpendeckel ist diese AiO-Kühlung besonders auffällig.

Schlichter und günstiger ist hingegen das 240-mm-Modell H100i ELITE RGB. Hier leuchtet nur ein LED-Rahmen am Pumpendeckel. Der Preis wird von 173,90 auf 130,45 Euro gesenkt.

Für Nutzer, die eine Eigenbau-Wasserkühlung bevorzugen, bietet Corsair einige Kits reduziert an. Beim Hydro X Series iCUE XH305i RGB PRO Custom Cooling Kit sinkt der Preis beispielsweise von 619,90 auf 524,99 Euro. Die Preisersparnis ist mit 15 bzw. 13 Prozent allerdings vergleichsweise gering.

Einen großzügigeren Rabatt gewährt Corsair hingegen auf eine Reihe von Lüftern. Die intensiv beleuchteten LL120 kosten im Triple-Pack 74,70 statt 114,90 Euro. Auch das Dual-Pack LL140 wird reduziert - und zwar von 97,90 auf 63,65 Euro. Den gleichen prozentualen Rabatt von 35 Prozent gewährt Corsair zudem auf SP- und AF ELITE-Modelle.

Corsair-Eingabegeräte im Angebot

Die K100 AIR Wireless ist eine der beeindruckendsten Tastaturen der letzten Jahre. In Zusammenarbeit mit Cherry ist es Corsair gelungen, eine mechanische Gaming-Tastatur extrem schlank zu gestalten. Dabei bietet das kabellose Full-Size-Modell aber auch eine umfangreiche Ausstattung. Für einen richtig großen Rabatt ist dieses Flaggschiff-Modell noch zu kurz am Markt. Corsair senkt den Preis aber immerhin von 299,99 auf 259,99 Euro.

Stärker vergünstigt wird beispielsweise die K70 RGB PRO - OPX (wir haben die Variante mit Cherry MX Speed Silver getestet). Hier wird mit 80 Euro Rabatt und einem Preis von 139,99 Euro gelockt.

Zur Gaming-Tastatur sollte sich eine geeignete Maus gesellen. Ganze zehn Modelle reduziert Corsair für den Prime Day im Preis. Darunter ist z.B. die leichtgewichtige Katar Elite Wireless. Obwohl sie kabellos nutzbar ist, wiegt sie nur 69 g. Der hauseigene Marksman-Sensor sorgt für eine Performance, die auch anspruchsvolle Spieler überzeugen kann. Amazon bietet das Leichtgewicht für 55,99 statt 79,99 Euro an.

Bei den Mauspads gibt es den prozentual größten Rabatt auf das MM300PRO - Extended, ein spritzwassergeschütztes Textilmauspad mit einer Fläche von 93 × 30 cm. Anstatt der regulären 34,99 Euro werden dafür noch 19,99 Euro aufgerufen.

Headsets, Netzteile von Corsair, Elgato-Produkte und Zubehör

Corsair hat noch viele weitere Produkte im Preis reduziert. Die Angebote für Headsets, Netzteile, Elgato-Produkte und Zubehör listen wir im Folgenden tabellarisch auf. Nicht fehlen soll zudem der Hinweis darauf, dass Corsair parallel zum Prime Day auch eigene Webstore-Deals für einige ausgewählte Produkte startet.

Corsair Netzteile Produkt UVP Angebotspreis RM850x 80+ Gold PSU (2021)

194,99 Euro 134,99 Euro RM1000x 80+ Gold PSU (2021)

234,99 Euro 163,99 Euro HX1200 80+ Platinum PSU

299,99 Euro

254,99 Euro

Sonstiges Produkt UVP Angebotspreis 300m PCIe 4.0 Extension

88,90 Euro 62,25 Euro Commander Core XT - Fan & RGB Controller

70,90 Euro 49,65 Euro Internal USB 2.0 x4 Hub

27,90 Euro

19,55 Euro

Bluetti-Angebote an den Prime-Days

Bei Bluetti gibt es zu den Prime-Days einige interessante Angebote rund um die mobile Stromversorgung. Im Notfalls lassen sich einige der Systeme auch per Solarpanel aufladen, wenn das Stromnetz denn über längere Zeit nicht zur Verfügung steht oder ein Camping an abgelegenen Plätzen geplant ist. So gibt es beispielsweise den AC200Max zum Angebotspreis. Es wird eine reine Sinus-Leistung von 2.200 W als Wellenwechselrichter geboten. Gleichzeitig steht eine Batteriekapazität von 2.048 Wh zur Verfügung. Der Akku kann mit maximal 900 W über Solar-Panels geladen werden. Wer direkt zum Set greifen möchte, spart ebenfalls, denn der AC200Max wird zusammen mit dem PV350 als Set angeboten. Das Set kostet an den Prime Days nicht länger 2.898 Euro, sondern 2.248 Euro.







Ecovacs-Angebote an den Prime-Day

Den ECOVACS DEEBOT X1 OMNI Black gibt es gibt es neben einer weißen auch in einer Black-Variante. Die Funktionen des Saug- und Wischroboters selbst sowie der All-in-One-OMNI-Station sind natürlich identisch, allerdings fügt sich die Black-Variante je nach Design der Einrichtung besser ein.

Anstatt 1.499 Euro soll der nun nur noch 899 Euro kosten.

Für besonders hohe Teppiche ist der DEEBOT T20 OMNI geeignet. Das Auto-Lift Mopping-System hebt das Wischsystem um 9 mm an. Damit sind auch hochflorige Teppiche kein Problem für den Saugroboter. Das Saugsystem erreicht 6.000 Pa an Druckunterschied, was ebenfalls der Reinigungsleistung auf Teppichen zuträglich ist. Die Reinigung des Wischsystems erfolgt mittels Wasserdampf bei 55 °C. Mit an Bord sind natürlich auch die Techniken wie TrueDetect 3D 3.0, TrueMapping 2.0 und der Sprachassistent YIKO.

Um 9 % reduziert ist der DEEBOT T20 OMNI nun für 999 Euro erhältlich.

Der ECOVACS DEEBOT X1 TURBO verfügt über die AIVI 3D- und TrueMapping-Technologie und ist in Kombination mit der All-in-One-OMNI-Station weitestgehend autark unterwegs. So wird Frischwassertank des OZMO-Wischsystem Turbo 2.0 auch hier automatisch nachgefüllt und es gibt einen Schmutzwasserbehälter für das schmutzige Wasser, was bei der Reinigung anfällt.

Mit einem Rabatt von satten 46 % ist der DEEBOT X1 TURBO anstatt für 1.299 Euro nun für 699 Euro erhältlich.

Auch außerhalb der eigenen vier Wänden ist ECOVACS mit vergünstigten Produkten aktiv. Der ECOVACS GOAT G1 ist ein intelligenter Rasenmähroboter mit kabelloser Einstellung der Mähgrenzen, TrueMapping Multi-Fusion-Lokalisierungssystem, intelligenter Mähpfadplanung und innovativer AIVI 3D-Hindernisvermeidung.

Um 3 % reduziert ist der ECOVACS GOAT G1 in den kommenden zwei Tagen für 1.549 Euro erhältlich.

Gadgets Produkt UVP Angebotspreis ECOVACS DEEBOT X1 TURBO 1.299 Euro 699 Euro ECOVACS DEEBOT X1 OMNI Black 1.499 Euro 899 Euro ECOVACS DEEBOT T20 OMNI 1.099 Euro 999 Euro ECOVACS GOAT G1 1.599 Euro 1.549 Euro

