STMicroelectronics und GlobalFoundries bauen Chipfabrik in Frankreich

STMicroelectronics und GlobalFoundries haben heute verkündet, dass man ein "Memorandum of Understanding" vereinbart habe, welches den Aufbau einer Chipfabrik im französischen Crolles ins Auge gefasst habe. GlobalFoundries wird 58 % des gemeinsamen Unternehmens halten, STMicroelectronics die restlichen 42 %.

Die Fertigung soll modernste Wafer mit einem Durchmesser von 300 mm verwenden. Belichtet werden sollen vor allem FD-SOI-basierte Schaltungen, bis zu einer Fertigungsgröße von 18 nm. Zielapplikationen sind vor allem Automotive, IoT und Mobile – wobei hier weniger SoCs gemeint sind. STMicroelectronics hat in Crolles bereits ein Werk. Aktuell baut man zudem ein Werk in Agrate, in der Nähe von Mailand in Italien, wo ebenfalls 300-mm-Wafer belichtet werden. Ab der ersten Jahreshälfte 2023 sollen hier die ersten Chips vom Band rollen. GlobalFoundries erweitert mit dem neuen Werk in Frankreich seine Kapazitäten zum Werk in Dresden.

Bis 2026 soll das neue Werk in Crolles gebaut werden und dann 620.000 Wafer pro Jahr belichten können.

Die Finanzierung erfolgt teilweise über den Staat, große Teile werden aber auch über den EU Chips Act gestemmt.