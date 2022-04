Netflix vermeldet erstmals Rückgang seiner Abonnentenzahl

Netflix hat jetzt neue Quartalszahlen veröffentlicht und diese zeigen erstmals nicht nur eine gewisse Sättigung des Marktes, sondern auch einen Rückgang bei den Abonnenten. Netflix-CEO Reed Hastings zeigte sich im Januar 2019 noch siegessicher und verkündete, dass Disney+ beziehungsweise andere Anbieter für Netflix keine Konkurrenz darstellen. Allerdings scheint dies nicht der Fall zu sein. Im Zeitraum von Januar bis März des aktuellen Jahres verlor das Unternehmen rund 200.000 Abonnenten. Somit verzeichnete Netflix zum Quartalsende noch knapp 222 Millionen zahlende Kunden.

Ursprünglich erhoffte sich das Unternehmen einen Zuwachs von 2,5 Millionen neuen Nutzern. Verantwortlich für den massiven Kundenschwund soll zudem der Rückzug aus Russland sein. Dadurch sind laut eigenen Angaben rund 700.000 Abos betroffen. Allerdings hätte Netflix den erhofften Zugewinn von 2,5 Millionen Abonnenten auch mit der Hilfe von Russland nicht erreicht. Nichtsdestotrotz liegt der US-amerikanische Anbieter bei den Gesamtabonnenten vor der Konkurrenz Disney+.

Aktuell ist unklar, wie sich die Zahlen in den folgenden Monaten entwickeln werden. Mit der neuen Staffel von Stranger Things dürfte das Interesse der ehemaligen Kunden wieder steigen und eine Rückkehr wäre hier im Bereich des Möglichen. Zudem kommt im Mai die dritte Staffel von “Love, Death + Robots”. Außerdem gibt es neues Material für alle Ghost-In-The-Shell-Fans. Ob dies jedoch ausreichen wird, um dem Abwärtstrend etwas entgegenzusetzen, bleibt zunächst abzuwarten. Die nächsten Jahre werden sicherlich nicht einfach für Netflix. Zumal Disney ebenfalls nicht gerade wenige neue Serien-Kracher in der Pipeline hat. Zu den kommenden Hit-Serien zählen “Obi-Wan Kenobi” oder “Chip und Chap - Die Ritter des Rechts”. Aber auch “Das Vermächtnis der Tempelritter” in Serienform könnte sich zu einem Hit entwickeln.