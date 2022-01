Trotz Corona und Chipknappheit: Apple mit neuem Rekordquartal

Nach Microsoft hat am Donnerstagabend nach US-Börsenschluss auch Apple seine neuesten Geschäftszahlen veröffentlicht. Die haben es wieder einmal mehr in sich. Noch nie hat Apple so viel Gewinn gemacht wie im vergangenen Quartal und das obwohl die gesamte Branche unter der Corona-Pandemie und vor allem der Chipknappheit leidet.

Wie der neueste Geschäftsbericht zeigt, setzte Apple während des letzten Quartals, das im Dezember endete und damit das Weihnachtsgeschäft beinhaltet, stolze 123,945 Milliarden US-Dollar um. Gegenüber den rund 111,439 Milliarden US-Dollar aus dem Vorjahr ist das ein Plus von knapp 11 %. Eigenen Schätzungen zufolge hätten die Erlöse in normalen Zeiten sogar noch höher ausfallen können. Apple rechnet, dass die Chipengpässe den Umsatz um rund sechs Milliarden US-Dollar drückten.

Der größte Umsatztreiber war abermals das iPhone. Das Apple-Smartphone trug mit 71,628 Milliarden US-Dollar den Löwenanteil zum Konzernumsatz bei, vor allem in China kletterte der Absatz kräftig. Deutliche Zuwächse verbuchte Apple außerdem bei seinen Mac-Geräten, allen vorangetrieben durch die neuen M1-Geräte, wie dem MacBook Pro, dem MacBook Air oder dem Mac mini. Leichte Rückgänge gab es beim iPad, wo die Erlöse von rund 8,4 auf nur noch 7,2 Milliarden US-Dollar sanken. Die Wearable- und Home-and-Accessories-Sparte rund um die Apple Watch oder den Home Pod steuerte ca. 14,701 Milliarden US-Dollar bei, was ebenfalls einem leichten Anstieg entspricht.

Dass sich Apple immer mehr zu einem Service-Anbieter wandeln will, zeigt sich ebenfalls in diesem Geschäftsbereich: Die Service-Sparte mit iCloud, Music oder Apple TV+ baute ihren Umsatz auf rund 19,516 Milliarden US-Dollar aus, was im Jahresvergleich fast einem Viertel mehr entspricht. Unterm Strich blieb ein Nettogewinn in Höhe von 34,630 Milliarden US-Dollar stehen. Der Reingewinn stieg somit um 20 %.

Mit diesem Rekordergebnis konnte Apple die Erwartungen der Analysten erneut übertreffen. Die Apple-Aktie durchbrach am Freitag die 152-Euro-Marke an der Börse und rangiert derzeit knapp 1,3 % im Plus. Für das aktuell laufende Quartal rechnet Apple mit einer Entspannung des Marktes.