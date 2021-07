Google beflügelt: Auch Alphabet mit Top-Quartalszahlen

Nach AMD, Apple und Microsoft hat am Dienstagabend mit Alphabet ein weiterer Techgigant seine neuesten Quartalszahlen veröffentlicht und auch die fallen überwiegend positiv aus. Demnach konnte auch die Google-Mutter Umsatz und Gewinn kräftig steigern.

Insgesamt verbuchte Alphabet im zweiten Fiskalquartal seines Geschäftsjahres 2021 einen Umsatz in Höhe von 61,880 Milliarden US-Dollar. Verglichen mit den 38,297 Milliarden US-Dollar aus dem Vorjahreszeitraum entspricht das einem stolzen Anstieg von 62 %. Der Nettogewinn kletterte im Jahresvergleich hingegen von etwa 6,959 auf 18,525 Milliarden US-Dollar und hat sich somit fast verdreifacht. Damit konnte man die Prognosen der Analysten deutlich übertroffen werden. Die waren im Vorfeld von Gesamtumsätzen in Höhe von rund 56,19 Milliarden US-Dollar ausgegangen.

Nach wie vor konnte sich der Konzern auf das Kerngeschäft der Google-Tochter verlassen. Das gesamte Werbegeschäft spülte rund 50,444 Milliarden US-Dollar in die Kassen. Alleine die Anzeigenerlöse der Google-Suchmaschine beliefen sich im Zeitraum von April bis Juni auf 35,845 Milliarden US-Dollar. Die Videoplattform YouTube steuerte hingegen mehr als 7 Milliarden US-Dollar bei und konnte ihren Anteil damit fast verdoppeln. Im gleichen Zeitraum 2020 waren es noch rund 3,812 Milliarden US-Dollar.

Der Umsatz mit Googles Cloud-Diensten stieg ebenfalls von rund 3,007 auf 4,628 Milliarden US-Dollar um die Hälfte an, ist jedoch noch immer nicht profitabel. Die Sparte schreibt Verluste in Höhe von fast 591 Millionen US-Dollar. Immerhin: Ein Jahr zuvor fiel das Minus fast dreimal so hoch aus. Insgesamt ist Google mit 57,067 Milliarden US-Dollar für fast 90 % des Gesamtumsatzes von Alphabet verantwortlich.

Mit "anderen Wetten", zu denen selbstfahrende Autos oder Lieferdrohnen zählen und die potentiell das Zukunftsgeschäft des Unternehmens darstellen sollen, machte der US-Konzern fast 1,4 Milliarden US-Dollar Verlust. Sie sind um weitere 300 Millionen US-Dollar angestiegen. Die Cash-Reserven belaufen sich auf rund 136 Milliarden US-Dollar.

Das Börsenparkett nahm die Zahlen positiv auf. Anleger schickten die Alphabet-Aktie im nachbörslichen Handel zeitweise um zwei Prozent ins Plus. Binnen eines Jahres hat sich der Wert des Papiers mehr als verdoppelt. Google und Alphabet gehören zu den Profiteuren der Corona-Pandemie. Während des Lockdowns verbrachten mehr Verbrauer mehr Zeit online.