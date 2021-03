Rakuten bietet Kryptowährung als Zahlungsmittel an

Sowohl der aktuelle Höhenflug als auch zahlreiche namhafte Investoren sorgen dafür, dass die Kryptowährung Bitcoin immer mehr Akzeptanz in der Gesellschaft findet. Der E-Commerce-Marktplatz Rakuten bietet bereits seit August 2019 eine Handelsplattform für digitale Coins an und hat sein Angebot jetzt weiter ausgebaut. Nutzer sind nun in der Lage, Währungen wie zum Beispiel Bitcoins direkt mit Rakuten Pay zu nutzen.

Der Bezahldienst des Unternehmens ist insbesondere in Japan weit verbreitet und vergleichbar mit Apple Pay, bzw. Google Pay. Bislang wird die Nutzung noch auf 780 Euro monatlich gedeckelt. Außerdem können nur Beträge in einer Höhe von 1.000 japanische Yen (umgerechnet etwa 7,80 Euro) beglichen werden. Somit lässt sich zumindest der Kaffee an der Ecke schon einmal problemlos mit den digitalen Coins bezahlen.

Ob es sich hierbei lediglich um einen Testballon handelt und Rakuten in Zukunft größere Zahlungen erlauben wird, ist nicht bekannt. Allerdings wäre es möglich, dass sich über Rakuten Pay Produkte und Dienstleistungen direkt mit Bitcoins begleichen lassen und die Coins nicht zuerst in andere Währungen transferiert werden müssen.

Bis auch in Europa in Zukunft problemlos mit Bitcoins und Co. im Restaurant und im Einzelhandel gezahlt werden kann, wird es noch etwas dauern. Zwar kündigte Paypal in der Vergangenheit ein ähnliches Vorhaben an, jedoch soll dies zunächst nur in den USA möglich sein. Informationen über eine mögliche Umsetzung für europäische Kunden gibt es noch nicht.