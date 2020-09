TikTok-Übernahme durch US-Unternehmen könnte heute besiegelt werden

Laut internen Quellen hat TikTok inzwischen einen Käufer ausgewählt und könnte den Deal schon heute vorstellen. Als Top-Kandidat gilt Microsoft in Zusammenarbeit mit Walmart.

Die TikTok-Übernahme des US-, Neuseeland- und Australien-Geschäfts scheint langsam Realität zu werden. Nach internen Quellen wurde bereits ein Käufer ausgewählt. Microsoft in Zusammenarbeit mit Walmart und Oracle gelten als die beiden wahrscheinlichsten Kandidaten. Der Verkaufspreis liegt Schätzungen zufolge bei ungefähr 16,7 bis 25 Milliarden Euro.

Doch auch wenn die TikTok-Übernahme langsam Gestalt anzunehmen scheint, liegt das Zustandekommen eines Deals auch in der Hand der chinesischen Regierung. Diese aktualisierte am Freitag ihre Technologie-Export-Liste, welche nun auch KI-Technik, die von TikTok genutzt wird, einschließt. Daher ist eine Genehmigung der chinesischen Regierung notwendig, um einen Handel mit US-Unternehmen einzugehen.

Ursprünglich plante Walmart der Haupteigner von TikTok zu werden, in einem Konsortium zusätzlich bestehend aus Alphabet und Softbank. Die US-Regierung forderte internen Quellen zufolge jedoch, dass ein Unternehmen aus der Technologie-Branche die Führung übernehmen sollte. Dies führte zum Ausscheiden Alphabets und Softbanks. Daraufhin fand sich Microsoft als Käufer in Zusammenarbeit mit Walmart.

Dabei würde Walmart nur eine Minderheit des Unternehmens besitzen. Erst in der letzten Woche kündigte TikToks CEO Kevin Mayer an, die Firma verlassen zu wollen, nachdem er nur ein paar Monate im Amt war. Danach übernahm Vorstandsmitglied Vanessa Pappas übergangsweise die Verantwortung. In einem Interview mit CNBC am Freitag sprach sie unter anderem von Walmart als geeigneten Käufer, da neue Anpassungen in der App gut mit dessen E-Commerce-System harmonieren würde.