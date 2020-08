TikTok-Übernahme: Mögliche Kooperation zwischen Walmart und Microsoft

Der aktuell weiter anhaltende Handelskrieg zwischen den USA und der Volksrepublik China hat mit dem Verbot von der Unterhaltung jeglicher Geschäftsbeziehungen amerikanischer Firmen mit den chinesischen Betreibern der Apps WeChat und TikTok eine neue Eskalationsstufe erreicht. Zwar versuchen sowohl die Unternehmen hinter TikTok als auch WeChat derzeit rechtliche Mittel auszuschöpfen, um ein drohendes Verbot zu verhindern, jedoch es ist momentan fraglich, ob besagtes Vorhaben von Erfolg gekrönt sein wird.

Nachdem in jüngster Vergangenheit bereits das US-amerikanische Unternehmen Microsoft Interesse an einer Übernahme von TikTok bekannt gegeben hat, scheinen die Verhandlungen ins Stocken geraten zu sein. Jetzt gibt es allerdings wieder Bewegung, denn die US-amerikanische Supermarktkette Walmart plant nun in Zusammenarbeit mit Microsoft die Video-App zu übernehmen. Allem Anschein nach will Walmart so sein E-Commerce-Geschäft stärken.

Ob dies auch Amazon auf den Plan rufen wird, bleibt zunächst abzuwarten. Mit der großen Popularität von TikTok könnte sich das Geschäft für den Supermarkt-Konzern durchaus lohnen. Außerdem beabsichtigt das Unternehmen eine Art Marktplatz zu integrieren, bei der auch andere Händler die Möglichkeit haben sollen, ihre Waren bei TikTok zu vertreiben.

Ebenfalls lassen sich durch verschiedene E-Commerce-Elemente neue Anreize von Werbeeinnahmen für Content-Creator generieren, was YouTube unter Druck setzen könnte. Zwar ist Microsoft mit seiner Videoplattform Mixer in der Vergangenheit gescheitert, jedoch könnte es mit TikTok diesmal besser laufen.

Microsoft und Walmart scheinen allerdings nicht die einzigen Interessenten an der Videoplattform zu sein. Auch der Tech-Gigant Oracle hat ernsthaftes Interesse an einer möglichen Übernahme bekundet.