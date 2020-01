AMD stellt Ex-Intel und Ex-IBM-Mitarbeiter in neuer Führungsriege ein

AMD hat zwei hochrangige neue Mitarbeiter eingestellt. Dazu gehört unter anderem Dan McNamara als neuer Senior Vice President und General Manager der Server Business Unit. In dieser Position war McNamara bis vor kurzem bei Intel tätigt und leitete dort die Network und Custom Logic Group.

Dan McNamara soll AMDs Ambitionen bei den EPYC-Prozessoren unterstützen. Aktuell knapst AMD seinem Konkurrenten also nicht nur Marktanteile in diesem Segment ab, sondern auch hochrangige Mitarbeiter. Derzeit hält man einen hohen einstelligen Prozentbereich am Servermarkt. In diesem Jahr will man in den zweistelligen Bereich wachsen.

Bevor McNamara zu Intel kam, war er von 2004 bis 2015 für Altera tätig. Vor Altera war in verschiedenen Funktionen für StarGen, SemiTech Solutions und Raytheon angestellt bzw. gründete einige dieser Unternehmen.

Weiterhin kann AMD Joshua Friedrich als Neueinstellung verkünden. Friedrich war 20 Jahre lang für IBM tätig und war dort an der Entwicklung von der CPU-Architekturen Power5 bis Power9 beteiligt. Joshua Friedrich wird als Vice President bei AMD einsteigen und wird dort wie Dan McNamara direkt an AMDs CTO Mark Papermaster berichten.

Joshua Friedrich soll die Integration der EPYC-Prozessoren mit den Radeon-Instinct-GPU-Beschleunigern weiter vorantreiben. Während AMD bei den Serverprozessoren auf dem richtigen Weg zu sein scheint und eine echte Konkurrenz zu den Xeon-Prozessoren von Intel anbieten kann, werden die eigenen Prozessoren aktuell häufiger mit GPU-Beschleunigern der Konkurrenz (NVIDIA Tesla) kombiniert. AMD plant mit Cray zusammen einen Exaflops-Supercomputer, der wiederum eigene Radeon-Instinct-GPU-Beschleuniger verwenden soll.

AMD mit viel Rückenwind

Während AMD auf dem Desktopmarkt unstrittig mehr als nur eine Alternative zu Intel darstellt, wird zunehmend spürbar, dass dies auch für den Servermarkt gelingen könnte. Dieser ist allerdings weitaus träger und AMD wird noch etwas Durchhaltekraft benötigen, um Intel ernsthaft Marktanteile abzuluchsen.