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Beim Besuch in Cooler Masters Headquarter wurden uns vielfältige Produktneuheiten gezeigt. Darunter ist tatsächlich ein neues HAF-Modell, das um leistungsstarke XXL-Lüfter herum entwickelt wurde. Die Silencio-Serie erhält ebenfalls Zuwachs. Und auch neue Lüfter und Netzteile mit Schutz für den 12VHPWR-Anschluss gehören mit zu den Neuheiten.

Gehäuse, die auf einen hohen Airflow hin optimiert wurden, sind aktuell wieder gefragt. Dabei hat Cooler Master schon vor Urzeiten erste HAF-Gehäuse (wobei HAF für High Air Flow steht) angeboten. Am Anfang der Entwicklung des HAF II 500 standen die Lüfter Mighty40 F220 und Mighty40 V180. Die Zahlen deuten schon auf die enormen Lüfterformate hin: Es handelt sich um 220- bzw. 180-mm-Lüfter. Cooler Master hat das Gehäuse so entwickelt, dass zwei der großen Lüfter als Frontlüfter Platz finden. Ein 180-mm-Lüfter findet an der Rückwand Platz. Optional können auch noch unter dem Deckel zwei 180-mm-Lüfter verbaut werden. Der Verkaufsstart ist für den Sommer geplant.

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Die Silencio-Serie wird um das Silencio 600 erweitert. Mit neuen Materialien soll der Schall gedämmt werden. Auch im Silencio 600 sollen die Mighty40-Lüfter Verwendung finden. Mit dem Verkaufsstart ist für das dritte oder vierte Quartal zu rechnen.

Als neuen Lüfter präsentiert Cooler Master den MasterFan A. Bei ihm bestehen sowohl Lüfterrahmen als auch Rotor aus Aluminium. Das Leichtmetall soll sich auch bei hohen Drehzahlen nicht verziehen. Dadurch kann Cooler Master auch den Laufradspalt auf 0,6 mm reduzieren. Zum Vergleich: Ein in dieser Hinsicht beispielhafter Noctua NF-A12x25 G2 kommt auf 0,5 mm, sonst sind eher 1 mm üblich. Den MasterFan A soll es nicht nur separat, sondern z.B. auch in Kombination mit AiO-Kühlungen geben.

Die Netzteile der neuen MWE-Serie können den 12VHPWR-Anschluss überwachen und geben bei Problemen eine Warnung aus bzw. schalten auch das System aus. Zum Nachrüsten wird dieses Schutzsystem auch in Kabelform angeboten werden. Die MWE-Netzteile werden sowohl in Schwarz als auch in Weiß vertrieben, sie gibt es zudem in verschiedenen Wattklassen. Wir haben z.B. ein 1.000-W-Modell begutachtet.