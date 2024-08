Werbung

Auch 2024 hat sich Hardwareluxx wieder in die Domstadt begeben und sich auf der weltgrößten Messe für Computer- und Videospiele genauer umgeschaut. Nachdem die gamescom 2023 bereits gewachsen ist, vermeldeten die Verantwortlichen schon im Vorfeld zum diesjährigen Event einen Ausstellerrekord. Mehr als 1.400 Aussteller aus insgesamt 64 verschiedenen Ländern präsentieren auf 230.000 m² zahlreiche Produkte und Neuheiten. Somit war die Vorfreude definitiv geweckt und wir konnten es kaum erwarten, die heiligen Hallen der Koelnmesse zu betreten.

Das Tagesticket für Privatbesucher liegt am Donnerstag, Freitag und Sonntag bei 29,50 Euro. Wer hingegen am Samstag in Köln vorbeischauen möchte, muss 39 Euro auf den Tisch legen. Stand 21. August 2024 sind noch alle Ticketvarianten verfügbar. Lediglich die Abendkarte für Freitag (ab 16 Uhr) ist ausverkauft. Der offizielle Ticketshop der gamescom ist hier zu finden.

2024 verteilt sich die Gamescom über elf Hallen. Wobei in den Hallen 2, 3 und 4 die Business Area zu finden ist. Aus diesem Grund haben wir uns dazu entschieden, am anderen Ende des Messegeländes unsere gamescom-Reise zu starten. Somit fiel die Wahl auf Halle 7. Hier findet sich neben der Spieleschmiede THQ Nordic auch der Stand von Microsoft. Bei Letzterem stand unter anderem die Erweiterung von Diablo 4: Vessel of Hatred im Fokus, die am 8. Oktober 2024 erscheinen wird. Ein passender Fotospot für Social Media darf natürlich nicht fehlen. PUBG Battlegrounds hat seinen eigenen Schießstand dabei, an dem Freiwillige nach Herzenslust diverse Zielscheiben durchlöchern können.

In Halle 6 herrschte bereits im frühen gamescom-Morgengrauen starker Andrang bei der Anspielstation von Assassin's Creed Shadows. Natürlich dürfen auch hier die obligatorischen Fotospots für Instagram und Co. nicht fehlen. Anschließend gab es einen kurzen Ausflug ins Star-Wars-Universum, gefolgt von einem Besuch bei Bandai Namco. Das japanische Unternehmen präsentiert unter anderem eine riesige Son-Goku-Statue passend zum kommenden Release von “Dragon Ball Sparking! ZERO”. EA Sports bietet allen Besuchern eine überdimensionale Anspielstation für FC 24. Giants Software hat neben einem riesigen Raupen-Traktor den Farming Simulator in der Version 25 im Gepäck. Zudem haben alle Gamer die Gelegenheit, sich in Halle 6 mit einem Dune-Sandwurm ablichten zu lassen.

Die Halle 9 beheimatet neben Samsung den gemeinsamen Stand von SK Gaming, der Telekom, WD_Black und Rewe. Der Lebensmittelhändler hat diesmal jedoch keinen eigenen Supermarkt dabei. Allerdings dürfen sich alle Gamer über ein Multivitamin-Wasser freuen. WD_Black zeigt eine Playstation 5, deren Speicher mit der passenden NVMe des Herstellers erweitert wurde.

Merchandise und diverse Möglichkeiten, sein Geld auszugeben, finden sich wie immer in Halle 5. Auf zwei Ebenen gibt es alles, was das Nerd-Herz begehrt. Neben Kuscheltieren von Super Mario oder Pokémon lassen sich zahlreiche Mangas, Figuren oder andere lustige Gimmicks erwerben. Aber auch die bekannten Überraschungsboxen sind in Hülle und Fülle vertreten. Ein Händler hat sich sogar voll und ganz dem Vertrieb von Mystery Boxen verschrieben. Allen Käufern besagter Boxen sollte klar sein, dass ein Unternehmen grundsätzlich immer eine Gewinnabsicht hat. Wer auf ein “echtes” Schnäppchen hofft, wird in der Regel enttäuscht.

Eine echte Besonderheit der diesjährigen gamescom sind hingegen die anwesenden Tätowierer, die dazu einladen, sich diverse Comic- oder Videospiel-Charaktere stechen zu lassen. Dabei sollte jedoch bedacht werden, dass es sich um sogenannte “Convention-Tattoos” handelt. Besagte Motive sind in erster Linie auf Masse ausgelegt. Wer sich den halben Oberarm auf der gamescom tätowieren lassen will, sollte lieber einen separaten Termin mit einem der anwesenden Künstler vereinbaren.

Um zum Abschluss die Vergangenheit wieder aufleben zu lassen, empfiehlt sich wie immer die Retro-Area, die natürlich auch in diesem Jahr auf der gamescom in Halle 10 vertreten ist. Ob Pong aus dem Jahr 1972 oder Konsolen wie der Super Nintendo: Es existieren zahlreiche Anspielstationen, die jedes Retro-Herz höher schlagen lassen. Zudem ist in besagter Halle auch die Unterhaltungssoftware Selbstkontrolle (USK) vertreten. Gamer können bei der USK an einer Quizshow teilnehmen. Dort wird zum Beispiel die Alterseinstufung von Marvel’s Spider-Man 2 abgefragt.

Abschließend lässt sich festhalten, dass die gamescom 2024 definitiv einen Besuch wert ist. Der Ausstellerrekord macht sich bemerkbar und die Hallen sind wieder “voll”. Im Vergleich zu 2023 beziehungsweise 2022 finden sich deutlich weniger freie Flächen in den Messehallen. Bis Sonntag habt ihr noch die Möglichkeit, euch selbst ein Bild von der gamescom 2024 zu machen.