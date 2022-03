Nie wieder Spiele löschen: Mehr Speicherplatz auf der PlayStation 5 mit WD_BLACK

Advertorial / Anzeige:

Wer aktuell eine PlayStation 5 ergattert, kann sich glücklich schätzen. Doch spätestens nach den Downloads der neuen Game-Highlights Gran Turismo 7 und Horizon Forbidden West wird klar: der Speicherplatz auf Sonys Konsole ist knapp bemessen. Zum Glück gibt es einen internen M.2-Slot, der mit der kompatiblen SSD von WD_BLACK bestückt dafür sorgt, dass so schnell kein aktuelles Blockbuster-Game gelöscht werden muss.

Auch einige Zeit nach der Vorstellung ist die PlayStation 5 beliebt wie eh und je. Allerdings kann der Spaß schnell geschmälert werden, denn ein aktuelles AAA-Game wie Far Cry 6 belegt rund 81 GB auf der gerade einmal 825 GB großen internen SSD. Viele Spiele passen also nicht auf die Konsole. Exemplarisch reichen folgende Games, um den internen Speicher der PlayStation 5 um mehr als die Hälfte zu füllen:

Spiel: Speicherplatz: Call of Duty Modern Warfare 150 GB Far Cry 6 90 GB Horizon Forbidden West 100 GB Gran Turismo 7 90 GB Final Fantasy 7 85 GB

In unserem Beispiel fassen also gerade einmal fünf Titel etwa 500 GB an Speicherplatz - auch wenn wir uns auf besonders große Titel konzentriert haben. Im Allgemeinen können aber 40 GB für einen aktuellen AAA-Titel veranschlagt werden. Zusätzlich brauchen die Spiele noch einmal freien SSD-Speicher, um überhaupt installiert werden zu können. Entsprechend müssen Titel schon bei kleineren Spielesammlungen schnell auf eine externe Festplatte ausgelagert oder aber gelöscht werden. Beide Wege führen dazu, dass die Games nicht mehr direkt gestartet werden können. Schnell zwischen Spieletiteln hin und her switchen oder sich spontan mit Freunden über das Internet treffen, ist also nicht so einfach möglich.

Die WD_BLACK SN850 ist die Lösung

Zum Glück gibt es eine einfache Lösung, denn die PlayStation 5 besitzt einen internen M.2-Slot, der mit einer modernen und kompatiblen SSD wie der WD_BLACK SN850 NVMe SSD bestückt werden kann. Die SSD kombiniert schnelle Transferraten mit viel Speicherplatz. So bald muss dann kein Spiel mehr gelöscht werden. Die üppige zusätzliche Kapazität von bis zu zwei TB wird über den modernen 96-Layer-3D-NAND realisiert, der also 96 Schichten in die Höhe baut und so sehr viel Speichervolumen auf kleinstem Raum realisiert. So bietet das zwei-TB-Modell Platz für rund 50 aktuelle Spiele, die jederzeit sofort aufgerufen werden können.

Wer nicht ganz so große Spielsammlungen permanent vorhalten will, der kann auch auf SN850-Modelle mit einem TB oder 500 GB zurückgreifen – der Speicherplatz der PlayStation 5 wird in beiden Fällen deutlich aufgewertet.

Die WD_BLACK SN850 NVMe SSD wird über PCI-Express 4.0 angebunden. So kann sie eine maximale Transferrate von bis zu 5.500 MB/s erreichen, sodass sich Ladezeiten deutlich reduzieren. Dazu gibt es einen bis zu zwei GB fassenden DRAM-Cache, womit letztendlich eine sequentielle Lese- und Schreibrate von bis zu 7.000 respektive 5.300 MB/s erreicht werden kann. Bei zufälligen Zugriffen sind sogar bis zu 1.000.000 IOPS drin.

Je nach Modell wird eine TBW von 300 bis 1.200 TBW erreicht, die MTBF gibt der Hersteller mit bis zu zwei Millionen Stunden an. Unterstrichen werden die sehr guten Werte von einem fünf Jahre langen Garantiezeitraum. Um seine Spielsammlung muss man sich also für eine lange Zeit keine Gedanken machen, diese ist sicher aufgehoben.

Die WD_BLACK SN850 NVMe SSD ist schnell eingebaut

Vor dem Einbau der WD_BLACK SN850 NVMe SSD in die PlayStation 5 sollte niemand zurückschrecken, denn das geht schnell - auch für ungeübte Schrauber. Man entfernt zunächst die beiden Seitenteile der Konsole und erhält bereits Zugriff auf den M.2-Steckplatz, der sich unter einer weiteren, separaten Abdeckung befindet. Dort wird dann die SSD mit der üblichen Kreuzschraube sicher verankert.

Trotz des passiven Kühlkörpers überschreitet die WD_BLACK SN850 NVMe SSD die in der PlayStation mögliche Bauhöhe von 11,25 mm nicht, sodass eine gute Kühlung des Flashspeichers garantiert werden kann.

Die WD_BLACK SN850 NVMe SSD ist im Preisvergleich breitflächig verfügbar. Das Modell mit 500 GB kostet knapp 90 Euro, die ein-Terrabyte-Version rund 145 Euro und das Flaggschiffmodell mit seiner Kapazität von zwei TB knapp unter 288 Euro.

Hardwareluxx hat das Modell bereits ausführlich auf den Prüfstand stellen können und die WD_BLACK SN850 NVMe SSD mit seinem Excellent-Hardware-Award ausgezeichnet.

Wird die Spielesammlung doch einmal zu groß, hat WD_BLACK mit der D30 Game Drive SSD eine weitere externe SSD im Angebot, die via USB mit der PlayStation 5 verbunden werden und bis zu zwei Terrabyte zur Verfügung stellen kann. So können rund weitere 50 Spiele vorgehalten werden. Angebunden wird die D30 Game Drive SSD via USB Typ C, maximal können Daten mit einer Geschwindigkeit von 900 MB/s übertragen werden. Die WD_BLACK D30 Game Drive SSD mit zwei TB kostet aktuell rund 240 Euro. Für die Version mit einem TB werden 115 Euro aufgerufen, während es auch eine SSD mit 500 GB gibt, die rund 85 Euro teuer ist.

Es zeigt sich also: Um im Konsolen-Gaming ganz vorne dabei zubleiben, lohnt es sich, den internen Speicher der PlayStation 5 zu erweitern. Zum Glück gibt es mit den WD_BLACK-Produkten, schnelle und einfache Lösungen für die Konsole.

Herstellerangaben der WD_BLACK SN850 NVMe SSD mit Heatsink Modell WD_BLACK SN850 NVMe SSD mit Heatsink

Controller WD_BLACK G2 (SanDisk 20-82-100C4-AO (8 Kanäle)) Cache DRAM (Micron DDR4, 1 GB DRAM pro TB Kapazität) NAND 3D NAND (BiCS4, 96 Layer) Verfügbare Kapazitäten 500 GB

1 TB

2 TB sequentielle Lese/Schreibrate Lesend: 7.000 MB/s

Schreibend: 5.300 MB/s Kühler Optional Total Bytes Written (TBW) 500 GB: 300 TBW

1 TB: 600 TBW

2 TB: 1.200 TBW MTBF 2 Millionen Stunden Garantie Fünf Jahre Preis ca. 90 Euro (500 GB)

ca. 145 Euro (1 TB)

ca. 288 Euro (2 TB)

