Auch TEAMGROUP ist auf der diesjährigen Computex in Taipeh vertreten. Vor Ort präsentiert der Speicher-Hersteller unter dem Motto "Elevate Gaming, Empower AI" verschiedene neue Produkte aus den Bereichen Kühlung und Speicher.

So stellt TEAMGROUP das T-FORCE XTREEM DDR5-Speichermodul vor, das speziell für Gamer entwickelt wurde. Es soll Taktraten von bis zu 10.000 MHz ermöglichen und ist in den Farben Weiß und Pink erhältlich. Der 2 mm dicke Aluminium-Kühlkörper ist für eine effiziente Wärmeableitung vorgesehen. Die T-FORCE GE PRO Gen5 M.2 PCIe SSD bietet mit bis zu 14.000/11.800 MB/s hohe Lese- und Schreibgeschwindigkeiten. Zusammen mit dem T-FORCE DARK AirFlow 5 SSD Cooler, der eine fortschrittliche 3D-VC-Struktur und einen PWM-Lüfter nutzt, gewährleistet sie eine optimale Kühlung. Diese Kombination soll sich explizit an Gamer richten.

Für KI-Anwendungen bietet TEAMGROUP das T-CREATE EXPERT Ai CKD DDR5-Speichermodul an - es versucht 2024 also wirklich jeder auf den AI-Hype aufzuspringen. Mit einer Frequenz von 7.200 MHz und einer Kapazität von 2x 24 GB ist es laut Hersteller für Hochleistungsrechner und KI-Entwickler ausgelegt. Es integriert Client Clock Driver (kurz CKD) Komponenten zur Stabilisierung von Hochfrequenzsignalen, was besonders für komplexe Berechnungen von Vorteil sein soll.

Das T-CREATE-EXPERT-Ai-CAMM2-Speichermodul, wurde ebenfalls für KI-Laptops entwickelt, bietet Frequenzen bis zu 7.500 MHz und Bandbreiten von 60 GB/s. Es verwendet LPDDR5X-Chips und Graphen-Kühlkörper. Die T-CREATE I54 Ai Gen5 M.2 PCIe SSD ist auch für KI-Inhalte optimiert. Sie bietet PCIe 5.0 und SLC-Caching-Technologie für schnellen Zugriff. Ihre KI-Wärmeregulierung passt die Leistung an die Temperatur an, um eine Überhitzung zu verhindern und eine konstante Leistung sicherzustellen.

Für Fotografen bietet die T-CREATE CinemaPr P31 External SSD hohe Übertragungsgeschwindigkeiten von bis zu 2.000 MB/s und ein patentiertes Design, da mit die SSD an Kamera-Käfigen montiert werden kann. Ihre USB-Typ-C-Schnittstelle ermöglicht die einfache Speicherung großer Dateien in hoher Auflösung. Der T-CREATE CinemaPr R41 CFexpress 4.0 Type B Kartenleser bietet bis zu 4.000 MB/s Übertragungsgeschwindigkeit. Die USB4-Schnittstelle gewährleistet Plug-and-Play. Die T-CREATE CinemaPr P33 Mag External SSD, kompatibel mit MagSafe, ermöglicht ununterbrochene 4K-Aufnahmen mit bis zu 144 Minuten. Mit einer USB 3.2 Gen2x1 Schnittstelle und hoher Kapazität bietet sie schnelle Datenübertragungen.

TEAMGROUPs umweltfreundliches T-FORCE DELTA RGB ECO DDR5-Modul nutzt recyceltes Aluminium und PCR-Kunststoff. Es soll Kohlenstoffemissionen erheblich reduzieren. Die PD20 ECO Mini SSD besteht zu 75 % aus recyceltem Kunststoff und bietet hohe Übertragungsgeschwindigkeiten von bis zu 1.000 MB/s bei einer maximalen Kapazität von 4 TB. Diese Lösung ist wasserdicht.