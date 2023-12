Werbung

Auch am Heiligabend werfen wir einen Blick zurück auf die vergangene Woche, während der auf Hardwareluxx.de wieder einmal mehr zahlreiche spannende Artikel online gegangen sind. Wir haben nicht nur Meteor Lake eine erste Leistungsanalyse unterzogen, sondern auch die Kingston DC600M, den Valkyrie V12F, den Alphacool Apex Stealth Metall 120mm und die MSI Spatium M570 Pro FROZR getestet. Aber auch das be quiet! Dark Power Pro 13 1300W und DDR5-8000 mit CL40 standen in diesen Tagen bei uns auf dem Prüfstand.

Donnerstag, 14.12.2023: Erste Leistungsanalyse im Vorserien-Gerät

Nachdem Intel im September den Vorhang für Meteor Lake fallen ließ und dabei überwiegend die Technik präsentierte, ohne jedoch entsprechende Produkte zu zeigen, geht der Launch in dieser Woche einen bedeutenden Schritt weiter. Ab heute sollen die ersten Notebooks auf Basis der neuen, mobilen Prozessoren im Handel erhältlich sein – ein großer Teil davon wird aber erst im ersten Quartal 2024 folgen. Ein erstes Vorseriengerät von Acer mit Intel Core Ultra 7 155H ermöglicht uns bereits eine erste Einschätzung... [weiterlesen]

Freitag, 15.12.2023: Die Kingston DC600M im Test

Mit der Kingston DC600M machen wir heute einen kleinen Abstecher in Storage-Gefilde abseits der Performance-Champions. Mit SATA-Interface und einigen Zusatzfunktionen wie PowerLoss-Protection und einer besonders hohen Haltbarkeit der Speichermodule spricht die SSD vor allem User für NAS-Systeme, Home- oder Enterprise-Server an... [weiterlesen]

Sonntag, 17.12.2023: Valkyrie V12F im Test

Valkyrie beschreibt den V12F selbst als 120-mm-Lüfter mit hohem statischen Druck. Dadurch sollte sich das A-RGB-Modell gut für den Einsatz an Kühlern und Radiatoren eignen. Wir klären im Test, wie druckvoll der Lüfter wirklich zu Werke geht... [weiterlesen]

Montag, 18.12.2023: Alphacool Apex Stealth Metall 120mm im Test

Designobjekt und Powerlüfter in einem - das sollen die Alphacool Apex Stealth Metall-Lüfter sein. Sie zeigen sich mit unterschiedlich gestalteten Metallrahmen wahlweise in Schwarz, Weiß, Chrome oder gar Gold. Käufer haben zudem die Wahl zwischen Modellen mit einer Maximaldrehzahl von 2.000 U/min und solchen mit der extremen Maximaldrehzahl von 3.000 U/min... [weiterlesen]

Dienstag, 19.12.2023: MSI Spatium M570 Pro FROZR im Test

Mit der Spatium M570 Pro betritt nun auch MSI den Markt der HighEnd-PCIe5-Massenspeichern. Während die Technik dabei weitestgehend bekannt ist, gilt für die FROZR-Edition das Augenmerk besonders dem imposanten Kühlkörper mit drei Heatpipes. Inwiefern sich das Leistungsverhalten der MSI-SSD gegenüber den Mitbewerbern differenziert und wie es um die Kompatibilität bestellt ist, klären wir mit unserem Review. .. [weiterlesen]

Mittwoch, 20.12.2023: be quiet! Dark Power Pro 13 1300W im Test

be quiet!s aktuelle High-End-Netzteilserie Dark Power 13 hatten wir zwar bereits im Test, aber zwischenzeitlich hat be quiet! mit den Dark Power Pro 13 noch zwei neue Flaggschiff-Modelle mit 1.300 W und 1.600 W auf dem Markt gebracht. Die be quiet! Dark Power Pro 13 bringen die exzellenten Features der "normalen Dark Power 13 wie Titanium-Effizienz, sehr leisem Betrieb und exzellente Ausstattung inklusive ATX-3.0-Kompatibilität mit, aber vertrauen nun auf eine digitale Steuerung im Inneren. Wie sich das Dark Power Pro 13 1300W in der Praxis schlägt, haben wir uns einmal näher angeschaut... [weiterlesen]

Freitag, 22.12.2023: MSIs Ausblick für 2024

Im Rahmen einer EHA Tech-Tour zu diversen taiwanesischen Unternehmen haben wir Mitte Dezember auch das Hauptquartier von MSI besucht. So konnten wir einen frühen Blick auf verschiedene neue Produkte und Trends des Jahres 2024 werfen. Zu den jüngsten und wohl meistdiskutiertesten Innovationen von MSI zählt vor allen Dingen das Project Zero. Sämtliche Anschlüsse auf dem Mainboard befinden sich auf der PCB-Rückseite, auf der Vorderseite sieht man keine störenden Kabel mehr. Weitere Trends: USB4 und ATX12VO... [weiterlesen]

Freitag, 22.12.2023: DDR5-8000 mit CL40 im Test

Bei AMD hat die Entwicklung der AEGSA in den vergangenen Monaten große Fortschritte gemacht und dementsprechend ist schneller DDR5 nicht mehr nur für Nutzer der aktuellen Intel-Plattform interessant, sondern auch für Besitzer eines Ryzen-Prozessors. Im Rahmen unserer Tests von Arbeitsspeicher haben wir uns auch schon zahlreiche Kits angeschaut, die 7.000+ MT/s erreichen, einige wenige auch schon mit 8.000 MT/s. In diesem Test schauen wir uns die Corsair Dominator Titanium RGB 48GB DDR5-8000 CL38 und G.Skill Trident Z5 RGB 48GB DDR5-8000 CL40 genauer an... [weiterlesen]