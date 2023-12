Werbung

be quiet!s aktuelle High-End-Netzteilserie Dark Power 13 hatten wir zwar bereits im Test, aber zwischenzeitlich hat be quiet! mit den Dark Power Pro 13 noch zwei neue Flaggschiff-Modelle mit 1.300 W und 1.600 W auf dem Markt gebracht. Die be quiet! Dark Power Pro 13 bringen die exzellenten Features der "normalen Dark Power 13 wie Titanium-Effizienz, sehr leisem Betrieb und exzellente Ausstattung inklusive ATX-3.0-Kompatibilität mit, aber vertrauen nun auf eine digitale Steuerung im Inneren. Wie sich das Dark Power Pro 13 1300W in der Praxis schlägt, haben wir uns einmal näher angeschaut.

Seit längerer Zeit unterscheidet be quiet! seine High-End-Serie Dark Power in zwei Teilserien: die normalen Dark Power und die noch etwas höher positionierten Dark Power Pro. Wie eingangs erwähnt, sind die Features beider Serien dabei im Wesentlichen gleich, aber die Dark Power Pro 13 sind mit 1.300 W bzw. 1.600 W noch einmal leistungsstärker und mit mehr Anschlussmöglichkeiten ausgestattet. So bietet schon das "kleine" Dark Power Pro 13 1300W zwei 12VHPWR-Anschlüsse und sechs klassische 8(6+2)-Pin-PCI-Express-Anschlüsse.

Im Inneren unterscheiden sich die beiden Dark-Power-Serien dann aber ein gutes Stück, denn die Dark Power Pro 13 setzen (wie schon die Vorgängerrevision) eine Netzteilplattform mit - laut Herstellerangaben - voll-digitaler Steuerung ein, wohingegen die normalen Dark Power 13 eine klassische analoge Regelung einsetzen. Letzteres ist aber auch 2023 definitiv kein Nachteil, wie man z.B. an Seasonics exzellenten Netzteilen der PRIME-Serie sieht. Digitale Regelungen gibt es schon lange, siehe Corsairs AXi-Modelle aus dem Jahre 2012, aber in der Gesamtheit scheinen sich die Vorteile in Grenzen zu halten, denn seitdem ist es nur bei wenigen High-End-Modellen wie z.B. Corsairs AX1600i zum Einsatz gekommen.



Neben 80-PLUS-Titanium-Effizienz und ATX-3.0-Kompatibilität bietet das be quiet! Dark Power Pro 13 1300W die bekannten Features. Der Lüfter ist ein hauseigenes Silent-Wings-Modell ohne Rahmen, denn die Funktion des Lüfterrahmens übernehmen spezielle Gehäuseeinsätze. Ebenfalls mit an Bord ist der "Overclocking Key", eine Umschaltmöglichkeit zwischen Multi- und Single-Rail-Betrieb. Das typisch für aktuelle be-quiet!-Netzteile sehr aufwendig bzw. speziell designte Netzteilgehäuse ist aus Aluminium gefertigt und das voll-modulare Kabelmanagement lässt keine Wünsche offen.

Preislich sind die be quiet! Dark Power Pro 13 allerdings auch im High-End-Segment angesiedelt. Unser 1.300-W-Modell ist für gut ca. 380 Euro zu haben, das Spitzenmodell mit 1.600 W für ca. 415 Euro. Damit liegen die Dark Power Pro 13 allerdings im für diese Klasse üblichen Rahmen, denn direkte Konkurrenzmodelle mit Titanium-Effizienz und ATX-3.0-Kompatibiltität wie z.B. das Seasonic PRIME TX-1300 liegen auch bei ca. 400 Euro.

Hier die Fakten des be quiet! Dark Power Pro 13 1300W in Tabellenform:

Technische Daten in der Übersicht Hersteller und

Bezeichnung be quiet!

Dark Power Pro 13 1300W Modell BN331

Straßenpreis ca. 360 Euro Homepage www.bequiet.com Leistungswerte +3,3V 25 A +5V 25 A +12V1

+12V2

+12V3

+12V4

+12V5

+12V6 35 A

35 A

40 A

40 A

55 A

55 A +5Vsb 3,5 A -12V 0,5 A Leistung 12V 1300 W Leistung 3,3V & 5V 150 W Gesamtleistung 1300 W Anschlüsse ATX 24-Pin EPS/12V/CPU 1x 8(4+4)-Pin

1x 8-Pin PCI-Express

(6P / 8(6+2)P / 8P) 0 / 6 / 0 PCI-Express 5.0

(12VHPWR) 2 SATA 16 4-Pin Molex 5 Floppy -

Features Effizienz 80 PLUS Titanium Maße (LxBxH) 200 x 150 x 86 mm Lüfter 135 mm

Kabelmanagement ja, voll-modular Herstellergarantie 10 Jahre Besonderheiten Aluminium-Gehäuse

Single-/Mulit-Rail-Betriebumschaltbar

Auf den nachfolgenden Seiten stellen wir das be quiet! Dark Power Pro 13 1300W näher vor.