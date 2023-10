Werbung

Mitglieder unseres Shopping Clubs können ab sofort von unserem dritten Angebot profitieren und dabei ordentlich sparen. Vom 21.10. bis zum 31.10.2023 habt ihr Zeit, das NZXT H7 Flow RGB in Schwarz oder Weiß mit einem satten Rabatt von 30 Euro bei Mindfactory zu ergattern - ein absoluter Bestpreis ist damit garantiert. Doch es lohnt sich schnell zu sein, denn pro Farben gibt es nur 25 Gutscheine mit unserem exklusiven Rabatt-Code. Das schicke Gehäuse, die wir erst in diesem Sommer in der Elite-Version getestet, wobei es uns durchaus überzeugen konnte.

Das NZXT H7 Flow RGB ist mit seiner geradlinigen Form, der durchgehenden Mesh-Front und dem großen Fenster ein echter Eye-Catcher auf jedem Schreibtisch. Damit nicht genug, gibt es gleich drei vorinstallierte F140-RGB-Core-Lüfter in der Front, die schick durch das Mesh-Gitter scheinen. Am Heck sorgt ein zusätzlicher F120Q-Quiet-Airflow-Lüfter für einen optimalen Airflow. Eine Steuerzentrale für Lüfter und Beleuchtung garantiert eine einfache Verkabelung. Wer seine Grafikkarte perfekt präsentieren möchte, kann diese auch im Hochkant-Format einbauen. Für Wasserkühlungsnutzer besteht außerdem die Möglichkeit einen 360-mm-Radiator unter dem Deckel zu verbauen.

In unserem Shopping-Club-Forum sind ab sofort Gutscheine über 30 Euro zu finden - je 25 Stück pro Gehäuse-Farbe - die ihr bei Mindfacory einlösen könnt. Wer auf der Suche nach einem neuen Case ist, findet hier ein erstklassiges Angebot. Der Deal ist zeitlich begrenzt und läuft bis zum 31.10.2023.

Wer sich einen Eindruck vom NZXT H7 verschaffen möchte, der kann einen Blick in unseren Test werfen. Die von uns getestete Elite-Variante unterscheidet sich primär durch ihre Glasfront vom NZXT H7 Flow RGB.

Und wenn ihr noch nicht Teilnehmer in unserem Premium-Angebot und dem Shopping Club seid, könnt ihr euch dieses für 89,90 Euro jetzt sichern - und bekommt dazu noch unser Merch-Paket und unseren Supporter-Sticker im Forum. Die Jahresmitgliedschaft, die sich nicht automatisch verlängert, kann direkt hier erworben werden.

Preise und Verfügbarkeit NZXT H7 Flow RGB Black Nicht verfügbar 162,90 Euro Ab 142,87 EUR Zum Shop >> Zeigen >>