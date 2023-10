Werbung

Heute geht es los: Hardwareluxx startet ein Premium-Angebot für alle unsere Leser. Dabei haben wir uns etwas Besonderes ausgedacht - und das hat es in sich. Statt wie andere Webseiten ein werbefreies Angebot zu etablieren, oder aber das freie Angebot durch eine Paywall einzuschränken, gibt es bei uns für alle Enthusiasten und Power-Leser ein Premium-Angebot mit Zusatzfeatures. Und mit ins Paket haben wir zudem auch noch ein paar coole Goodies gepackt.

Seit einigen Jahren sind wir bereits intern am diskutieren, wie ein Premium-Angebot auf Hardwareluxx aussehen könnte. Das erste Mal als eine Option stand es intern zur Diskussion, als die Consent-Management-Plattformen im deutschen Netz Pflicht wurden - doch wir haben uns hier für ein Cookie- und trackingfreies Hardwareluxx entschieden, anstatt ein kostenpflichtiges werbefreies Angebot als Alternative zu einem kostenfreien Hardwareluxx-Besuch inklusive Tracking anzubieten.

Für uns war klar, wenn wir ein Premium-Angebot auf Hardwareluxx etablieren wollen, dann wollen wir dies über ein zusätzliches Angebot an unsere Leser erreichen und den Status Quo - also einen kostenfreien Zugang zu unseren Artikeln, News und das Forum beibehalten. Auch die Einführung einer Paywall schied somit in unseren Überlegungen aus - zum einen, da wir personell gar nicht zahlreiche zusätzliche Artikel für ein Angebot hinter einer Paywall realisieren könnten, aber auch keine hochwertigen Artikel hinter einer solchen verstecken wollen. Gerade solche Artikel führen ja dazu, dass man eine Webseite öfters besucht und eventuell ein Stammleser wird.

Über die Jahre haben wir deshalb überlegt, in welcher Form wir ein Premium-Angebot auf Hardwareluxx etablieren können und haben dabei immer wieder verschiedene Vorschläge aus der Community bekommen. Zwei Ideen waren dabei schnell ausgemacht: Wir wollten unseren Lesern ein Merch-Paket anbieten und einen Badge im Forum wieder etablieren, bei dem man seine Zugehörigkeit als Hardwareluxx-Enthusiast zeigen kann. Aber: Das war uns noch nicht genug. Die Idee, was unseren Lesern einen dicken Mehrwert bringen könnte, kam uns in diesem Sommer: der Hardwareluxx Shopping Club.

Unser Premium-Angebot besteht somit aus den folgenden drei Komponenten:

Alle Premium-User erhalten unser jährlich wechselndes Merch-Paket .

. Weiterhin gibt es einen Supporter-Badge im Forum

im Forum Alle Mitglieder bekommen zudem auch Zutritt zum Hardwareluxx Shopping Club.

Das Merch-Paket

Bis zum 30.09.2024 werden im Merch-Paket folgende Produkte enthalten sein:

Unsere Hardwareluxx-Tassen sind der Star auf Eurem Schreibtisch. Wenns morgen mal nicht so produktiv losgeht, kann Euer Lieblingskaffee oder -tee Euch darin wieder auf Trab bringen. Die aussen in Hydroglasur in Hardwareluxx-Rot eingefärbten Tassen sind mit einer Sandstrahl-Gravur um unser XX-Logo verschönert worden. Die Tassen sind 9,90 cm hoch und haben eine Füllmenge von 260 ml. Diese Tassen haben Stil! Kein Billiges Merch-Equipment, sondern etwas Feines!

Hinzu kommen die Team-erprobten BBQ-Saucen. Bereits vor ein paar Jahren haben wir einmal für uns selber ein paar BBQ-Saucen bei Mexican Tears in Auftrag gegeben. Diese haben uns so gut geschmeckt, dass wir sie erneut bestellt haben - und auch noch in einer schärferen Version (damals LUXX Fire genannt). Die dritte Version "LUXX Fire²" und unsere originale "Hardwareluxx-Sauce" befinden sich in unserem Merch-Paket: Zwei richtig leckere smokey BBQ-Saucen, eine dabei etwas süsslicher, die andere brennt Dank Habaneros mehrfach! Die 280 g delikater Inhalt werden Euch Euren Grill auch im Winter rausholen lassen.

Als drittes Goodie gibts auch noch unsere XX-Sticker mit ins Paket, die ihr sicherlich schon auf diversen PCs und Notebooks in unseren Tests und Videos gesehen habt. Die Sticker sehen schick aus, und sind perfekt geeignet, um vielleicht auch den einen oder anderen Kratzer zu kaschieren.

Für den darauffolgenden Premium-Account-Zeitraum werden wir uns weitere coole Produkte für Euch ausdenken. Wenn ihr etwas Cooles seht, könnt ihr uns gerne kontaktieren!

Der Supporter-Button

Natürlich darf auch ein Supporter-Button im Forum nicht fehlen. Wie schon bei unserem Premium-Abonnement der Hardwareluxx [printed] wollen wir Euch die Möglichkeit zeigen, Euch im Forum als Supporter zu erkennen zu geben. Hierfür haben wir einen Badge erstellt, der neben Eurem Benutzernamen angezeigt wird. Wir werden ihn jährlich minimal verändern, sodass ihr am Ende eine coole Badge-Galerie im Forum anzeigen lassen könnt.

Der Shopping Club

Unser Shopping Club wird aber sicherlich das interessanteste Element unseres Premium-Angebotes. Aus diversen Umfragen der European Hardware Association oder zu unserer "Hersteller des Jahres"-Wahl wissen wir, wie viel unsere Leser über das Jahr an Hardware shoppen. Wenn es richtige Enthusiasten gibt, dann findet man diese sicherlich in unserem Forum. Für genau diese Leser haben wir unseren Shopping Club ins Leben gerufen, um für bestimmte Produkte namhafter Hersteller richtige Schnäppchen zu bieten.

In unregelmäßigen Abständen - geplant sind ungefähr zwei Aktionen pro Monat - wollen wir besondere Produkte im Shopping-Club zu besonderen Konditionen anbieten. Hierzu bekommt ihr entweder einen Gutscheincode für einen Shop, wo es das Produkt zu kaufen gibt, einen personalisierten Code für den Shop selber oder aber einen codierten Link, über den das Angebot verfügbar ist.

Die Angebote, die wir Euch hier präsentieren werden, müssen folgende Checks durchlaufen:

Exklusive Angebote, die nur für Hardwareluxx erstellt wurden

Produkte von Herstellern, die unsere Leser schätzen und/oder von uns gut getestet wurden

Tatsächliches Schnäppchen im Vergleich zu Angeboten anderer Shops

Diverse namenhafte Hersteller haben dabei bereits Interesse bekundet, Angebote für uns zu erstellen - und wir freuen uns auf viele Schnäppchen, die wir in unserem speziell dafür eingerichteten Shopping-Club-Forum posten werden. In diesem Forum finden sich alle Angebote und nur unsere Premium-Nutzer haben hier Zutritt.

Wir starten dabei mit zwei Angeboten zum 10.10.2023:

Mit MIFcom haben wir gleich ein Highlight: Wer bis zum 31.12.2023 einen MIFcom-PC mit einem Mindestwert von 1.500 Euro bestellt, bekommt insgesamt 100 Euro Rabatt . Wie es funktioniert, erfährt man in unserem Shopping-Club-Forum.

. Wie es funktioniert, erfährt man in unserem Shopping-Club-Forum. Die zweite Aktion kommt von Alphacool und betrifft die brandneuen und gerade getesteten Core 1 Aurora-Kühlkörper. Sowohl die schwarze, wie auch die silberne Variante, gibt es statt für ca. 119,98 Euro mit einem Shopping-Club-Gutschein für 20 Euro günstiger (99,98 EUR). Das Alphacool-Angebot ist bis zum 20.10.2023 online.

Und hier hilft auch ein Blick auf unseren Preisvergleich, dass das Angebot tatsächlich richtig cool ist:

Alphacool Core 1 Aurora Black

Um diverse Fragen von Euch im Vorfeld zu beantworten, haben wir auch ein kleines Video für Euch erstellt:

Wo kann ich bestellen?

Das Premium-Angebot von Hardwareluxx kann man ab heute, 10.10.2023, unter folgendem Link für aktuell 89,90 Euro bestellen:

Premium-Angebot Hardwareluxx

Ihr benötigt einen Foren-Account, registrieren könnt ihr Euch hier. Aktuell bieten wir die Freischaltung zu dem Premium-Angebot ausschließlich über PayPal an. Andere Zahlungsmöglichkeiten haben wir aktuell noch nicht. Zunächst werden wir das Premium-Angebot für 250 Personen freischalten, um die Funktionalität komplett zu testen (Abrechnung, automatisches Freischalten, Rechnungserstellung, Versand der Produkte etc.). Der Versand des Merch-Paketes wird Ende November stattfinden. Ab dem 01.01.2024 werden wir dann den Premium-Account für alle Leser anbieten. Das Angebot läuft jeweils genau ein Jahr - und deaktiviert sich dann automatisch. Eine automatische Verlängerung gibt es also nicht.