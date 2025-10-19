Werbung

Mit Super Mario Galaxy hat Nintendo seinen Kult-Klempner schon 2007 ins Weltall geschossen. 2010 erschien ein zweiter Teil des Jump’N’Run Abenteuers. Die beiden Titel sind ursprünglich für die Nintendo Wii veröffentlicht worden.

Jetzt kehren die beiden Klassiker als Neuauflage auf die Switch und Switch 2 zurück. Wir haben uns erneut in die Umlaufbahn geschossen und mit Mario einen Haufen Gumbas verprügelt und Sternschnuppen gesammelt.

Los geht’s ins Weltall - Die Story von Teil 1

Schon der Startbildschirm von Super Mario Galaxy ist quietschbunt, verspielt und Fans sofort vertraut. Neue Spielstände werden mit einem schwebenden Kopf einer Figur aus dem Franchise dargestellt. Zur Wahl stehen Mario, Peach, Toad oder Yoshi. Wir haben uns für Letzteren entschieden.

Die einleitende Geschichte wird in klassischen Standbildern mit Text erzählt. Leider ohne Sprachausgabe. Darin erfahren wir, dass alle hundert Jahre ein großer Komet die Welt passiert und dabei Sternschnuppen verliert. Die Toads sammeln den funkelnden Sternenstaub, um daraus einen riesigen gelben Stern im Schloss der Prinzessin zu bauen. Genau an diesem Abend, beim traditionellen Sternenstaubfest startet das Abenteuer. Prinzessin Peach lädt uns, beziehungsweise den schnurrbärtigen Klempner unseres Vertrauens ein, gemeinsam zu feiern. Zur trauten Zweisamkeit kommt es jedoch nicht.

Plötzlich taucht Bowser mit einer Flotte fliegender Schiffe auf und verwandelt das bunte Fest in pures Chaos. Sein Trumpf ist ein gigantisches UFO, mit dem er kurzerhand nicht nur Peach, sondern gleich das gesamte Schloss aus dem Boden lasert und mit sich in den Himmel reißt. Mario versucht sich tapfer festzuhalten, wird aber in die Stratosphäre geschleudert und landet auf einem winzigen Planeten. Dort begrüßen ihn drei Hasen, die sich wenig später als kleine Sternenwesen, sogenannte Lumas, zu erkennen geben.

Nachdem wir ein kurzes Versteckspiel gegen sie gewonnen haben, führen sie uns zu Rosalina, der Wächterin der Sterne. Sie bittet uns, ihren Freund, den großen gelben Stern, zu retten. Auf unserer Reise soll uns eines ihrer Sternenkinder begleiten. Luma verleiht Mario die Drehattacke als neue Fähigkeit.

Haben wir erst einmal unseren ersten großen Stern gerettet haben, landen wir in Rosalinas Sternwarte auf dem Sternenschiff. Sie erzählt uns, dass ihr Schiff durch die Galaxie fliegt und vor unserem Planeten plötzlich liegen geblieben ist und seine Kraft verloren hat. Durch die Gravitation haben sie alle Powersterne verloren, die anschließend von Bowser gestohlen wurden. Dieser nutzt die Sterne als Antrieb um damit das Universum zu durchqueren. Eigentlich genau das gleiche, was Rosalina auch tut, aber wir wollen hier mal nicht zu genau sein.