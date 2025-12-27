Werbung

In unserem heutigen Artikel schauen wir uns die TEAMGROUP T-Force GC Pro mit 2 TB an. Diese PCIe‑Gen‑5‑SSD ist mit DRAM-Cache ausgestattet. Als günstige SSD mit DRAM-Cache und InnoGrit-Controller stellt sich die T-Force GC Pro anders auf, als alle bisherigen SSDs, welche auf unserem neuen Testsystem bisher einen Platz fanden. Ob dies eine gute Mischung der beiden genannten Komponenten ist, erfahrt ihr im Artikel.

Mit der GC Pro M.2 PCIe 5.0 SSD aus der T-Force-Reihe von Team Group haben wir eine NVMe-SSD mit einem etwas anderen Controller im Test. Während die meisten Gen-5-SSDs mit dem Phison E31T oder Silicon Motion SM2508 ausgeliefert werden, kommt hier ein Controller der Firma InnoGrit zum Einsatz.

Die GC Pro ist verfügbar mit 2 TB und 4 TB Speicherkapazität. Hier im Test befindet sich die kleinere Variante, welche auch über einen DRAM-Cache verfügt. Dessen genaue Größe gibt Team Group nicht preis. Dazu mehr weiter unten im Text.

Die SSD kommt ab Werk zwar auch mit einem dekorativen Aufkleber, falls die SSD ohne Kühler montiert werden sollte, dieser liegt jedoch einfach nur in der Packung bei. Dies ermöglicht das Aufbringen nur bei Bedarf und lässt eine bessere Verwendbarkeit von Mainboard-Kühllösungen zu.

Der Controller IG5666 von InnoGrit hat mit seiner sichtbaren grünen Platine ein deutlich anderes Design als die sonst üblichen Controller. Rechts neben dem Controller befindet sich der DRAM-Cache, ein Baustein von SKhynix mit der Beschriftung H5AN8G6NDJ RXNV 513C. Hierbei handelt es sich um DDR4-3200-SDRAM mit 1 GB an Speicherkapazität. Derselbe Baustein befindet sich auf der Rückseite der SSD noch einmal. Wir können also über das Modell mit 2 TB aussagen, dass hier 2 GB DRAM-Cache vorhanden sind.

Die NAND-Bausteine sind mit dem TEAMGROUP-Logo und der Aufschrift FQBYQ4T TPBF-231128002-2 2351 versehen. Der Anzahl der verbauten Speicherbausteine nach verfügt jeder über 512 GB.

Hersteller Team Group Inc. Modell TEAMGROUP T-Force GC Pro Kapazität 2 TB Zwischenspeicher ja Controller InnoGrit IG5666

Verwendete Speicherzellen 3D-NAND Bestückungsart einseitig sequenzielle Transferrate (Lesen / Schreiben) 12500 MB/s / 11000 MB/s Anschlussart PCIe 5.0 x4 NVMe Total Bytes Written (TBW) 1200 TB* Betriebstemperaturbereich 0°C bis 70°C MTBF 1.6 Millionen Stunden Garantie 5 Jahre Garantie UVP keine Angabe

Auch wenn die elektrische Leistungsaufnahme von PCIe-Gen-5-SSD aufgrund der hohen Leistung nachvollziehbar zunimmt, ist der folgende nicht weiter spezifizierte Satz von Team Group doch recht außergewöhnlich. "Es wird empfohlen, eine Gen5 NVMe-SSD mit einem Netzteil von 850 W oder höher zu koppeln, um eine Leistungsverschlechterung auf Gen5 NVMe-SSD aufgrund instabiler Stromversorgung durch die gleichzeitige Verwendung einer Hochleistungs-CPU und VGA zu vermeiden." Zitat https://www.teamgroupinc.com/d..., Hinweise Produktverwendbarkeit und Kompatibilität. Abgerufen am 13.12.2025.

*Team Group schreibt, dass die TBW zur Ermittlung der Garantieansprüche über das Werkzeug "TEAM SMART TOOL" von Team Group ausgelesen werden muss.