Die Sandisk (ehemals WesternDigital) WD_BLACK SN8100 SSD mit 2 TB und PCIe-Gen5-Anschluss hat den Weg auf unser SSD-Testsystem gefunden. Sandisks aktuelles Topmodell auf dem Endkundenmarkt kommt mit bis zu 8 TB an Speicherplatz im M.2-Format und erhebt den Anspruch, an den Erfolg der SN850X anzuknüpfen. Ob das gelingt, klärt unser Test.

In den folgenden Abschnitten sehen wir uns die WD_BLACK SN8100 mit 2 TB an. Die Marke WD_Black ging ursprünglich aus den Western-Digital-Produkten mit einem schwarzen Etikett hervor. Mittlerweile hat WD die Flash-Produkte wieder unter dem Namen Sandisk ausgegliedert, welche damit erneut ein eigenständiges Unternehmen bilden. Da unser Muster aufgrund des Redakteurwechsels noch mit der Aufschrift Western Digital gekennzeichnet ist, erfolgt an dieser Stelle der Hinweis auf die Änderungen. Der neue offizielle Name ist WD_BLACK SN8100 POWERED BY SANDISK. Das Laufwerk entspricht aber vollständig unserer Variante. Natürlich unterstützt die SN8100 auch TCG Opal 2.02.

Neben der von uns getesteten Variante mit 2 TB sind auch die Speichergrößen 1 TB, 4 TB und 8 TB erhältlich. Optional sind alle vier Varianten ab Werk mit einem Kühlkörper verfügbar. Mit PCIe-Gen5x4-Anschluss sollen in Verbindung mit dem TLC-3D-CBA-NAND (BICS8, Sandisk 025254 1T00) maximal mögliche Transferraten erreicht werden. Das schauen wir uns natürlich genau an.

Den von Sandisk als nCache 4.0 bezeichneten DRAM-Cache spezifiziert Sandisk auf seiner Website nicht weiter, jedoch zeigt sich auf unserer SSD ein Micron-2-GB DDR4-3200MT-CL22-Baustein von Micron (4GF77 D8CJX). Verwendet wird ein laut Sandisk angepasster SM2508-Controller. Inwieweit hier eine Anpassung vorgenommen wurde, kann nicht herausgefunden werden. Wie auf dem Bild zu erkennen ist, wird der Controller als Sandisk A101-250800-AC auf dem Gehäuse bezeichnet.

Sandisk bietet auf seiner Website auch einen Datenwiederherstellungs-Service an, wie wir ihn bereits von Seagate mit dem Seagate-Rescue-Service kennen. Im Gegensatz zu Seagates inkludiertem Angebot muss der Service beim Kauf über die Sandisk-Website extra mit erworben werden. Für zwei Jahre sind 10,99 Euro und für drei Jahre 14,99 Euro als Preis aufgerufen. Auch wenn die Kosten nicht sehr hoch sind, stellt sich doch die Frage, warum man diesen Service nicht als Gratiszugabe beifügt.

Hersteller SANDISK (ehemals WD) Modell WD_BLACK SN8100 NVMe SSD Kapazität 2 TB Zwischenspeicher ja Controller Sandisk A101-250800-AC

modifizierter Silicon Motion SM2508 Verwendete Speicherzellen BICS8 218-Layer 3D TLC NAND Bestückungsart einseitig sequenzielle Transferrate (Lesen / Schreiben) 14900 MB/s / 14000 MB/s Anschlussart PCIe 5.0 x4 NVMe Total Bytes Written (TBW) 1200 TB Betriebstemperaturbereich 0°C bis 85°C MTBF 1.75 Millionen Stunden Garantie 5 Jahre Garantie UVP 245,99 Euro

Die Crucial T710 unterstützt AES-256 Verschlüsselung und TCG Opal 2.01+