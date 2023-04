Werbung

Während unser Fokus zuletzt auf High-End-Speichern lag und die Frage, welchen Vorteil PCIe5 den Heimanwendern bietet, wollen wir heute den Blick auf einen speziellen Massenspeicher richten, der mit anderen Vorteilen wirbt: die Western Digital Red SN700 darf als NAS-SSD beweisen, dass Viel-Schreiber und Caching-Anwendungen bei ihr genau richtig aufgehoben sind. Wie gut das klappt, wissen wir nach unserem Test.

Mit unserem heutigen Testsample erreicht uns kein brandneues, aber dennoch aktuelles NVMe-Laufwerk. Seit gut anderthalb Jahren schon bietet Western Digital mit der WD Red SN700 eine spezielle NAS-SSD, die sich besonders für Caching-Aufgaben eignen soll. Darum wirbt die SSD mit extremen TBW-Angaben und einem Haltbarkeitsversprechen von 0,7x bis 1x DWPD - also, dass der Massenspeicher während des Garantiezeitraumes jeden Tag ein Mal komplett neu beschrieben werden kann. Bei unserem Modell entspricht das einem Terabyte täglich über fünf Jahre, also 1.825 Terabyte insgesamt - oder 5.110 Terabyte bei dem Spitzenmodell mit einer Kapazität von 4 TB. Überhaupt bietet Western Digital die WD Red SN700 passend zum individuellen Cache-Einsatz in fünf verschiedenen Größen von 250 GB bis eben 4 TB an. Dabei kann der Massenspeicher selbstverständlich auch außerhalb eines NAS oder Servers betrieben werden.

Mit Blick auf das Datenblatt entdecken wir einige bekannte Komponenten, die bei der WD Red SN700 zum Einsatz kommen, zu beachten sind jedoch die jeweiligen Unterschiede der verschiedenen Modelle, die besonders die sequenzielle Schreibleistung und die TBW-Angaben betreffen.