Seite 1: ASUS ZenWiFi XD6 und RT-AX89X im Test

ASUS gehört zu den Herstellern, die sich in den vergangenen Jahren zu einem Vollsortimenter entwickelt haben. Neben den uns eher geläufigen PC-Komponenten bietet man fast alles an, was mit dem Thema PC, Home Entertainment und dem entsprechenden Zubehör zu tun hat. Auch im WLAN-Bereich ist man natürlich aktiv. Heute schauen wir uns mit dem ASUS RT-AX89X einen Standalone-WLAN-Router mit optionaler Mesh-Erweiterung und den ZenWiFi XD6 als reines Mesh-System an.

Im WLAN-Bereich überschlagen sich aktuell wieder die Neuankündigungen. Dabei überbieten sich die Hersteller einmal mehr mit Angaben für den Datendurchsatz und inzwischen hat man das Gefühl, dass selbst ein 10-GBit-Netzwerk inzwischen per Heimanwender-WLAN kein Problem mehr wäre.

Im Rahmen unseres WLAN- und Mesh-FAQs beantworten wir die wichtigsten Fragen rund um die Funktionsweise und den Aufbau eines WLANs und/oder eines Meshs.

Bevor wir uns die technischen Daten anschauen, werfen wir schon einmal einen Blick auf die preisliche Gestaltung. Der ASUS RT-AX89X kostet etwa 450 Euro, zwei ASUS ZenWiFi XD6 für den Mesh-Betrieb kosten etwa 280 Euro.

Die technischen Daten in der Übersicht Modell ASUS ZenWiFi XD6 ASUS RT-AX89X Straßenpreis 279 Euro 450 Euro Homepage www.asus.com www.asus.com Technische Daten Internet PPPoE, PPTP, L2TP, Automatic IP, Static IP PPPoE, PPTP, L2TP, Automatic IP, Static IP LAN 4x 1000Base-T - 1x 10GBase-T

- 1x SFP+

- 1x 1000Base-T

- 8x 1000Base-T Telefonie - - WLAN - Wi-Fi 6 (802.11ax) (2,4GHz): bis zu 574 MBit/s

- Wi-Fi 6 (802.11ax) (5 GHz): bis zu 4.804 MBit/s

- 802.11ac (2,4 GHz): bis zu 500 MBit/s

- 802.11ac (5 GHz): bis zu 4.333 MBit/s



- 2,4 GHz: 2x2 MIMO

- 5 GHz: 4x4 MIMO - Wi-Fi 6 (802.11ax) (2,4GHz): bis zu 1.148 MBit/s

- Wi-Fi 6 (802.11ax) (5 GHz): bis zu 4.804 MBit/s

- 802.11ac (2,4 GHz): bis zu 1.000 MBit/s

- 802.11ac (5 GHz): bis zu 4.333 MBit/s



- 2,4 GHz: 4x4 MIMO

- 5 GHz: 8x8 MIMO Anschlüsse - 4x 1000Base-T-

- 1x Netzteil-Anschluss

- 1x 10GBase-T

- 1x SFP+

- 9x 1000Base-T

- 2x USB 3.0

- 1x Netzteil-Anschluss Abmessungen 129 x 126 x 59mm 155 x 155 x 53 mm Lieferumfang - 2x ASUS ZenWiFi XD6

- 2x Netzteil

- 2 m langes LAN-Kabel

- Anleitung

- ASUS RT-AX89X

- Netzteil

- 2 m langes LAN-Kabel

- Anleitung

Mit dem ZenWiFi XD6 und RT-AX89X bedient ASUS zwei höchst unterschiedliche Anwendungsbereiche, die sich in gewisser Weise aber auch kombinieren lassen. Das ZenWiFi XD6 ist ein reines Mesh-System mit schnellem WLAN, welches zudem an jedem Knotenpunkt auch noch Ethernet-Anschlüsse zur Verfügung stellt. Der RT-AX89X ist ein reiner WLAN-Router mit optionaler Mesh-Erweiterung, der keinerlei Kompromisse eingehen will – weder bei der WLAN-Leistung, noch bei der Anbindung am kabelgebundenen Netzwerk.

Hinsichtlich der Ethernet-Ausstattung unterscheiden sich die Systeme deutlich. Beim WLAN auf den ersten Blick gar nicht so sehr, denn im aktuellen Wi-Fi 6 kommt der RT-AX89X auf 1.148 MBit/s im 2,4-GHz-Netz, während es beim ZenWiFi XD6 nur 574 MBit/s sind. Im 5-GHz-Netz kommen beide aber auf theoretisch 4.804 MBit/s, allerdings kann der RT-AX89X durch seine 4x4- und 8x8-MIMO-Konfiguration theoretisch deutlich mehr Endgeräte mit der höchsten WLAN-Geschwindigkeit bedienen.

Wie groß die Unterschiede sind, schauen wir uns zunächst in einer Betrachtung der Hardware und des Funktionsumfangs an. Später gehen wir dann auch auf die WLAN-Leistung ein und lassen die Router bzw. Mesh-Systeme eine paar Bytes durch die Luft jagen.