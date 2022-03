Seite 1: ASUS ROG Fusion II 500 im Test: RGB-Gaming-Headset mit Quad-DAC

Das ASUS ROG Fusion II 500 ist ein reinrassiges Gaming-Headset, das sich mit einem leistungsstarken Quad-DAC, großen Treibern und einer Beam-Forming-Mikrofon-Konfiguration von der Konkurrenz abheben möchte. Ob so viel High-End-Ausstattung am Ende für einen besseren Klang sorgt, werden wir im Rahmen unseres Tests klären.

ASUS bietet unter seinem ROG-Label bereits seit längerem das volle Programm an, um ein reinrassiges ROG-Gaming-Setup an den Start zu bringen. Nicht mehr fehlen darf dabei in der heutigen Zeit ein Gaming-Headset. Das neue ROG Fusion II 500 ist im ASUS-Kosmos klar der High-End-Klasse zugeordnet, was ein Blick auf die Ausstattung schnell deutlich macht. So rückt ASUS unter anderem den DAC in den Mittelpunkt, bei dem es sich um einen ESS-9280-QUAD-DAC handelt. Als Treiber setzt ASUS auf Modelle mit einem Durchmesser von 50 mm. Auch ein virtueller 7.1-Surround-Sound darf in der Checkliste für ein Gaming-Headset der Oberklasse nicht fehlen. Ungewohnte Wege geht ASUS hingegen bei der Mikrofon-Lösung. Eine ANC-Lösung ist natürlich mit von der Partie, das Fusion II 500 verzichtet jedoch auf einen klassischen Mikrofonarm und setzt stattdessen auf eine Beamforming-Lösung.

Allerdings handelt es sich um ein klassisches, kabelgebundenes Headset, das via Klinke oder USB-Typ-C mit dem Rechner verbunden werden kann. Beide Kabelarten gehören zum Lieferumfang. Zusätzlich legt ASUS einen Adapter von USB Typ C auf Typ A bei. Darüber hinaus befindet sich ein zweiter Satz Ohrmuscheln im Lieferumfang. Was wir vermissen, ist eine Transport-Tasche, um das teure Stück gut geschützt zur nächsten LAN-Party zu transportieren.

Preislich liegt das ASUS ROG Fusion II 500 bei rund 190 Euro, ist also auch monetär klar im Luxus-Bereich für ein Gaming-Headset eingestuft.