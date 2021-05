Seite 1: AOC Agon PD27 im Test: High-Speed-Gamer zusammen mit Porsche Design

Bereits vor drei Jahren konnten wir einen ersten Blick auf eine Kooperation zwischen AOC und dem Designstudio F.A. Porsche werfen. War der AOC PDS241 noch ein reines Office-Display mit einem extravaganten Design, gibt es nun mit dem AOC Agon PD27 ein Display, das unter dem exklusiven Label Porsche Design läuft und als schnelles Gaming-Display noch etwas besser zum Label des Sportwagenbauers passt, als ein reines Design-Objekt. Ob sich der 27-Zöller mit seinem stark geschwungenen VA-Panel für High-Speed-Games anbietet, klären wir in unserem Test.

Porsche Design ist schon lange dafür bekannt, verschiedenste Produkte in Kooperation mit unterschiedlichen Partnern aus nahezu allen Branchen anzubieten, seien es Kaffeemaschinen mit Siemens, Stifte mit Pelikan, Küchen mit Poggenpohl oder externe Speicher mit LaCie. Seit dem letzten Jahr ist diese Liste der Kooperationspartner um ein Segment und eine Firma länger geworden: Einen Gaming-Monitor von AOC bekommt man nun ebenfalls mit diesem Label.

Neben einer stilbildenden Optik soll das 27-Zoll-Modell natürlich mit einem überzeugenden, technischen Auftritt punkten können. So kommt ein VA-Panel zum Einsatz, das mit maximal 240 Hz auf dem Papier zu den schnelleren Vertretern hört. Die Reaktionszeit wird von AOC mit 0,5 ms angegeben. Gegen störendes Tearing ist FreeSync Premium Pro mit an Bord. Noch dazu kann das Panel einen engen Radius von 1.000 mm in die Waagschale werfen, was zu einer hohen Immersion führen soll.

Natürlich darf auch die Optik nicht zu kurz kommen, wie sich die Kooperation mit Porsche Design an dieser Stelle auswirkt, das schauen wir uns auf der nächsten Seite an.

Aktuell müssen für den AOC Porsche Design Agon PD27 rund 750 Euro eingeplant werden. Mit ähnlichen Eckdaten gibt es aktuell noch den Samsung Odyssey G7 C27G73T, der im Preisbereich von 600 Euro liegt. Generell fällt die Auswahl an Monitoren mit einem Radius von 1.000 mm noch recht überschaubar aus.

Spezifikationen des AOC Agon PD27 in der Übersicht Straßenpreis: ca. 740 Euro Garantie: 36 Monate Homepage: eu.aoc.com Diagonale: 27 Zoll Krümmung 1.000R Gehäusefarbe: Schwarz Format: 16:9 Panel: VA-Panel Look up Table: 8 bit Glare-Optik: nein Auflösung: 2.560 x 1.440 Pixel Kontrastwert: 2.500:1 Helligkeit: max. 550 cd/m² Reaktionszeit: 0,5 ms Wiederholfrequenz: 240 Hz Blickwinkel: horizontal: 178°

vertikal: 178° Anschlüsse: 2x DisplayPort

2x HDMI

3x USB 3.0 (1 up, 2 down) HDCP: ja Gewicht: 7,7 kg Abmessungen (B x H x T): 829,9 x 468,9 x 173 mm Ergonomie: Höhenverstellung: 150 mm

Neigung: -4° - 21,5°

Drehung: -15° - 15! Kensington-Lock: nein Wandmontage: nein integrierte Lautsprecher: ja Netzteil: extern Sonstiges: FreeSync Premium, 240 Hz, 1000R