Werbung

Als ersten Luftkühler von SAMA testen wir mit dem A60B gleich ein Flaggschiff-Modell: Der Dual-Towerkühler wird ab Werk mit zwei Lüftern bestückt und lässt auf entsprechend hohe Kühlleistung hoffen. Dazu zeigt er sich optisch dezent und edel mit gebürsteten Metallabdeckungen.

Die Marke SAMA dürfte bisher nur wenigen Lesern bekannt sein. Dabei wurde sie bereits 2003 begründet. Aktuell bietet man PC-Gehäuse, Netzteile, Luftkühler und AiO-Kühlungen an. Mit dem A60 hat man auch einen Dual-Towerkühler mit doppelter Lüfterbestückung im Angebot. Den gibt es gleich in mehreren Varianten. Als weiße Alternative listet die Herstellerseite den A60W. Mit unlackierten, silberfarbenen Kühlrippen zeigt sich der A60E. Beim A60N spart SAMA die Abdeckungen auf den Kühltürmen ein. Der A60L präsentiert sich mit A-RGB-Lüftern und A-RGB-Streifen in den Abdeckungen und ist damit die auffälligste Ausführung.

Der von uns getestete A60B soll schließlich Nutzer ansprechen, die es dezent, aber edel mögen. Dafür präsentiert er sich mit schwarz lackierten Kühlrippen und gebürsteten Metallabdeckungen auf beiden Kühltürmen. SAMA bestückt ihn mit zwei unbeleuchteten 120-mm-Lüftern. SAMA verbaut sechs 6-mm-Heatpipes und gibt den Kühler für Prozessoren mit einer TDP von bis zu 265 W frei.

Der SAMA A60B wird bisher noch in keinem Laden gelistet. Von anderen Varianten gibt es hingegen bereits erste Preislistungen, die zwischen 60 (A60E) und 65 Euro (für die A-RGB-Variante A60L) liegen. Damit sollte sich auch der A60B in diesem Preisbereich einordnen.

Der Dual-Towerkühler wird mit Anleitung, Garantiehinweisen, dem Montagematerial für die unterstützten AMD- und Intel-Prozessoren, einer Dosierspritze mit Wärmeleitpaste und einer selbstklebenden Plakette mit ganz dezentem SAMA-Logo.