Cherry Stream Keyboard 2019 im Test: Günstiges Arbeitstier in aktueller Version

Corsairs neue High-End-Maus Nightsword RGB bietet nicht einfach nur ein Gewichtssystem. Sie analyisiert in Echtzeit, was für Gewichte montiert werden und wie sich das auf den Schwerpunkt der Maus auswirkt. Mit einem Top-Sensor, Omron-Switches und 4-Zonen-RGB ist die Nigtsword RGB auch sonst... [mehr]

Corsair spendiert der Glaive RGB ein Update - die neue PRO-Variante wurde gleich in mehreren Punkten verbessert und soll so noch mehr überzeugen. Im Test finden wir heraus, wie sehr sich diese Verbesserungen an der Glaive RGB PRO auswirken. Schon die Glaive RGB ist eine überzeugende Maus. Die... [mehr]